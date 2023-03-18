Битва середняков и другие матчи. Анонс 13-го тура женского чемпионата Украины

В эти выходные состоится 12-й тур чемпионата Украины среди женских команд. Игровая программа откроется в Умани - "Пантеры" в родных стенах будут принимать "Мариуполь". Уманчанки сумели прервать шестиматчевую безвыигрышную серию только в прошлом матче, обыграв "ЭМС-Подолье". Правда, клуб все еще остается в зоне вылета. При этом оборона соперниц одинаково ненадежная - "Пантеры" имеют в пассиве 43 пропущенных мяча, "Мариуполь" – 42. Если говорить про разницу забитых голов, то мариупольчанки преуспевают по этому показателю – 18 против 7.

"Днепр-1" на своем поле будет принимать "ЭМС-Подолье". Соперницы подходят к этому матчу с затянувшимися сериями поражений. Днепрянки проиграли четыре поединка кряду, а серия винничанок без побед достигла шесть игр. Если осенью футболистки "Днепра-1" находились в первой тройке, то сейчас оказались в трудной положении. Что касается подопечных Александра Дудника, то команда держится в пределах десятого места. Игра первого тура завершилась победой для "Днепра-1" (2:1).

"Ладомир" отправится в гости "Шахтеру". Для дончанок эта встреча будет первой официальной в этом году (прошлый тур они пропускали). Команда Романа Заева демонстрировала неплохие результаты в осенней части сезона, и поэтому располагаются в верхней части турнирной таблицы. Волынянки туром ранее устроили голевую феерию, отгрузив 17 голов в ворота "Атекса". Отставание "Ладомира" от "Шахтера" составляет четыре зачетных пункта.

В субботу "Атекс" встретится в Киеве с "Кривбассом. В текущем сезоне криворожанки проигрывали лишь один раз. В то же время статистика киевлянок не слишком оптимистична – 12 матчей кряду без побед. Очевидно, что команда Владимира Ефимако – фаворит встречи. Коллектив значительно сильнее как и игровом плане, так и кадровом. "Атекс" находится в футбольном кризисе, выход из которого видится маловероятным.

Воскресный игровой день откроет матч "Динамо" и "Ворсклы". Полтавчанки удачно начали сезон и лидируют в турнирной таблице. Подопечные Натальи Зинченко ни разу не проигрывала, пропустив всего три гола в 11 матчах. Более того, "Ворскла" стала обладателем Кубка Украины среди женщин. Киевлянки переживают сейчас нестабильные времени. В последний раз динамовки выигрывали еще 4 декабря. В первом круге чемпионата "Динамо" уступило со счетом 1:5. На стороне "Ворсклы" и статистика. Разница голов составляет 72 забитых против 3 пропущенных.

Игровую неделю завершит поединок между "Колосом" и "Вересом". Клубы подходят к игре с разным настроением. Если футболистки из Ковалевки в одержали победу в прошлом туре, то ровенчанки свою игру пропускали. Интересно, что в турнирной таблице соперниц разделяет 12 очков. Впереди предстоит большое испытание для ровенской команды.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин. 13-й тур

18 марта (суббота)

"Пантеры" - "Мариуполь" 13:00

"Днепр-1" - "ЭМС-Подолье" 14:00

"Шахтер" - "Ладомир" 14:30

"Атекс" - "Кривбасс" 17:00

19 марта (воскресенье)

"Динамо" - "Ворскла" 12:00

"Колос" - "Верес" 13:00