Женский чемпионат. Победы лидеров и голевая феерия Кривбасса

В прошлый уик-энд были сыграны матчи 13-го тура среди женских команд высшей лиги сезона. "Пантеры" на домашнем стадионе принимали "Мариуполь". В первой 45-минутки соперницы не рисковали идти вперед, ведь понимали что даже малейшая ошибка может иметь последствия. Но под занавес игры все изменилось. Единственный мяч был забит на 82-й минуте. Автором победного гола стала футболистка "Мариуполя" Полина Полухина. Итог, мариупольчанки одержали минимальную победу - 1:0.

"ЭМС-Подолье" на выезде играло против "Днепра-1". Казалось бы интрига в поединке была убита, ведь днепрянки сумели дважды отличиться в ворота оппоненток в течение первых 20 минут. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяек поля. Тем не менее, винничанки так просто не сдались. За считанные минуты до финального свистка "ЭМС-Подолье" ушло от поражения. Нападающая гостей Елена Марценюк оформила дубль и вырвала для своей команды ничью - 2:2.

"Шахтер" в родных стенах принимал "Ладомир". Доннечанки ожидаемо взяли инициативу в свои руки, но забить удалось лишь в середине первого тайма. По одному голу записали на свой счет Оксана Геник и Виктория Головач. После перерыва матч начался ошеломляюще для гостей - неудержимая Головач за две минуты дважды расписалась в ворота волынянок. На экваторе второго тайма подопечные Романа Заева довели счет таки до разгромного - дубль на свое имя записала Елизавета Молодюк. Под конец игры произошел конфуз, которого никто не ожидал. Хозяйка поля Кристина Козуб отметилась автоголом. Ход матча особо не изменился и арбитр зафиксировал победу "Шахтера" - 6:1.

"Кривбасс" в гости приехал к "Атексу". Криворожанки считались явными фаворитами встречи и свой статус они подтвердили. В первые 45 минут подопечные Владимира Ефимако устроили голевую феерию. Гости поля отгрузили в ворота оппоненток аж 10 мячей. Во второй тайме "Кривбасс" не отошел от своего плана и поставил "Атекс" в очень тяжелое положение. Как итог, разгромная победа футболисток "Кривбасс" 16:0.

"Динамо" встречалось на своем поле с лидером Высшей лиги "Ворсклой". Полтавчанки первыми открыли счет - отличилась Катерина Корсун. Следующего гола пришлось ждать аж до середины второго тайма - гости использовали свой шанс. Киевлянки не смогли на равных противостоять футболисткам "Ворсклы". Как итог, полтавский клуб праздновал разгромную победу - 5:0.

Игровую программу недели закрывали "Колос" и "Верес". Футболистки из Ковалевки забили быстрый гол - Натия Панцулая вывела свою команду вперед на 12-й минуте. До конца первого тайма счет не изменился. Удача все же была на стороне подопечных Людмилы Покотило. Во второй половине игры "Колос" сделал всех, чтобы без напряжения завершить поединок. По одному голу отличились София Соломаха и Панцулая. 3:0 очень комфортный счет для ковалевской команды.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин. 13-й тур

18 марта (суббота)

"Пантеры" - "Мариуполь" 0:1

"Днепр-1" - "ЭМС-Подолье" 2:2

"Шахтер" - "Ладомир" 6:1

"Атекс" - "Кривбасс" 0:16

19 марта (воскресенье)

"Динамо" - "Ворскла" 0:5

"Колос" - "Верес" 3:0