Женская сборная Украины проведет контрольный матч с Эстонией

Женская сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч с командой Эстонии, сообщает пресс-служба УАФ.

Запланированный поединок состоится при поддержке Эстонской футбольной ассоциации во время апрельского учебно-тренировочного сбора подопечных Луиса Кортеса. Игра состоится 11 апреля в Таллинне на местном стадионе "Спортленд Арена". Старт поединка - в 19:00.

Контрольный матч между командами пройдет на этапе подготовки к официальным поединкам Лиги наций.

Напомним, жеребьевка первой в истории женской Лиги наций состоится 2 мая. Состав лиг и посев перед жеребьевкой будет определять текущий рейтинг национальных женских сборных УЕФА. Сейчас Украина находится в реестре на 22-м месте, что предполагает попадание в Лигу В.