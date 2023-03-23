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Женская сборная Украины проведет контрольный матч с Эстонией

Женский футбол
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Женская команда возвращается к тренировочному режиму

Женская сборная Украины проведет контрольный матч с Эстонией

Фото: пресс-служба УАФ

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Женская сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч с командой Эстонии, сообщает пресс-служба УАФ.

Запланированный поединок состоится при поддержке Эстонской футбольной ассоциации во время апрельского учебно-тренировочного сбора подопечных Луиса Кортеса. Игра состоится 11 апреля в Таллинне на местном стадионе "Спортленд Арена". Старт поединка - в 19:00.

Контрольный матч между командами пройдет на этапе подготовки к официальным поединкам Лиги наций.

Напомним, жеребьевка первой в истории женской Лиги наций состоится 2 мая. Состав лиг и посев перед жеребьевкой будет определять текущий рейтинг национальных женских сборных УЕФА. Сейчас Украина находится в реестре на 22-м месте, что предполагает попадание в Лигу В.

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В статье: Женская сборная Украины по футболу
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Источник:
УАФ

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