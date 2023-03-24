Женский чемпионат. Кривбасс против Шахтера и другие матчи 14-го тура

Очередной тур чемпионата Украины среди женских команд будет разделен на три дня. Открывать игровую программу будет встреча между лидерами чемпионата "Кривбассом" и "Шахтером". Криворожанки опережают своих соперниц на 9 очков, но при этом дончанки сыграли на одну игру меньше. "Кривбасс" впечатляет своей серией - команда не проигрывает 12 матчей. Если не брать во внимание фиаско в 6-м туре от "Ворсклы" (1:2). "Шахтер", правда, тоже вышел на свою пиковую форму и продлил беспроигрышную серию до пяти матчей. Обе команды показывают стабильные результаты, поэтому шансы на успех абсолютно равны.

"Днепр-1" отправится в гости к "Мариуполю". Соперницы к очному поединку подходят с посредственными результатами. Днепрянки не могут выиграть уже пять матчей подряд. Мариупольчанки, в свою очередь, в последних пяти турах одержали две победы. Коллективы разделяет лишь один зачетный пункт. Причем у "Днепра-1" разница забитых и пропущенных мячей выглядит чуть лучше, чем у "Мариуполя". Соперницы более менее-равные, так что результат может оказаться любым.

"Верес" в родных стенах будет принимать соседку по нижней части турнирной таблицы - "Пантер" из Умани. Интересен тот факт, что соперницы ни разу не выигрывали на своем поле. Поэтому, теоретически черкасский клуб может уехать из Ровно с победой. Если говорить про статистику забитых и пропущенных голов, то она в пользу хозяек. Накануне "Верес" и "Пантер" в таблице разделяет два очка, но у команд есть по одной игре в запасе. Одна ошибка может решить судьбу игры, и обе команды будут стараться ее не допустить.

"Ворскла" на домашнем поле встретится с "Колосом". Это противостояние будет иметь особое значение для гостей. Именно ковалевская команда уступила полтавчанкам в финале Кубка Украины (0:2). Как известно, команда Натальи Зинченко еще не проигрывала в нынешнем сезоне. Футболисткам "Колоса" удалось одержать 4 победы в последних 5 матчах. Обе команда забивные, обе в хорошей форме. "Ворскла" выглядит немного перспективнее благодаря сыгранности своего футбола. А у "Колоса" будет стимул взять реванш, но будет ли достаточно этого для победы?

"Динамо" отправится в гости к "Ладомиру". Оппонентки идут рядом в турнирной таблице, и их разделяет лишь один пункт. Нужно учесть еще момент, что киевлянки провели на одну игру больше. Динамовки на выезде проигрывали четыре раза, в то время как волынянки только дважды праздновали победу дома. Стоит обратить внимание на статистику забитых мячей "Ладомира" - команде удалось забить 50 голов в сезоне. "Динамо", как мы видим, забивало меньше, а пропускало больше.

"ЭМС-Подолье" проведет домашнюю игру против "Атекса". Честно говоря, за "Атекс" особенно обидно. Команда еще не выигрывала в текущем сезоне. Только в трех последних матчах общая сумма пропущенных голов составила 47. Винничанки стабильностью не отличаются. Днем ранее команда сыграла перенесенный матч с "Вересом", одержав победу со счетом 2:0. Однако этот успех позволил "ЭМС-Подолье" подняться выше в таблице - с 10 на 9 строчку. Возможна ли сенсация "Атекса"? Вряд ли. Именно поэтому винницкий клуб будет любой ценой набирать очки.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин. 14-й тур

24 марта (пятница)

"Кривбасс" - "Шахтер" 17:00

25 марта (суббота)

"Мариуполь" - "Днепр-1" 13:00

26 марта (воскресенье)

"Верес" - "Пантеры" :

"Ладомир" - "Динамо" 12:00

"Ворскла" - "Колос" 12:00

"ЭМС-Подолье" - "Атекс" 15:30