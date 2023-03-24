Женская сборная Украины поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА
Украинская команда теперь занимает 32-ю позицию
uaf.ua
Международная федерация футбольных ассоциаций обнародовала обновленный рейтинг национальных женских сборных, в котором украинская команда, поднявшись на одну строчку, занимает 32-ю позицию.
Среди представителей УЕФА украинки находятся на 22-м месте (1644,97 балла). Отметим, что в первую тройку рейтинга ФИФА входят США, Германия и Швеция.
Напомним, что после полугодовой паузы команда Луиса Кортеса возвращается к тренировочному режиму. 11 апреля женская сборная Украины проведет контрольную игру с Эстонией. Поединок станет первым матчем для сине-желтых на этапе подготовки к Лиге наций.
Жеребьевка первой в истории женской Лиги наций состоится 2 мая. Состав лиг и посев перед жеребьевкой будет определять текущий рейтинг национальных женских сборных УЕФА. Сейчас Украина находится в реестре на 22-м месте, что предполагает попадание в Лигу В.
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