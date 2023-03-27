Женский чемпионат. Очередное фиаско Динамо и долгожданная победа Днепра-1

В период с 24 по 26 марта состоялись матчи 14-го тура чемпионата Украины среди женских команд. "Кривбасс" на своем поле встречался с "Шахтером". В первой половине встречи соперницы обошлись без голов. На перерыв команды ушли при ничейном результате. Во втором тайме включились подопечные Владимира Ефимако - Даяна Семкив открыла счет в игре. Уже через две минуты криворожанки имели шанс увеличить преимущество, но Полина Янчук не смогла переиграть Анастасию Климову ударом с "точки". Впрочем, это никак не сбило с толку криворожскую команду. В течении следующих десять минут Виолета Тян оформила дубль. Ближе к концовке встречи футболистки "Кривбасса" еще дважды огорчили дончанок и установили разгромный счет - 6:0.

"Днепр-1" приезжал в гости в Киев к "Мариуполю". Вопрос относительно победителя матча был снят еще в первом тайме. Гости поля отгрузили в ворота хозяек пять голов. И после перерыва рисунок игры не изменился. На протяжении семь минут команда Елены Кудзиевой забила три безответных мяча. Значительный вклад привнесли Людмила Кунина и Валентина Тараканова - первая оформила дубль, а вторая хет-трик. Итог, 8:0 в пользу днепрянок. Триумф "Днепра-1" над "Мариуполем" позволил днепрянкам прервать 5-матчевую безвыигрышную серию.

"Ладомир" в родных стенах принимал "Динамо". Обе команды начали довольно осторожно, стараясь не допускать ошибок. Как следствие, в первой 45-ти минутке зрители голов не увидели. Во второй полове волынянки выглядели активнее, на 57-й минуте Виктория Гирин открыла счет в поединке. Буквально через 20 минут подопечные Олега Бортника забили второй гол, а ее автором стала Дана Коротчук. В конце матча Коротчук имела прекрасную возможность оформить дубль, но Ирина Славич успешно отразила удар с пенальти. Встреча завершилась в пользу "Ладомира" - 2:0. Киевлянки, в свою очередь, проигрывают третий матч кряду.

"Колос" на выезде встречался с абсолютным лидером чемпионата "Ворсклой". Ковалевская команда уже на старте матча имела неприятности, что вылилось в пропущенный мяч. Естественно, он сбил с толку гостей поля. Полтавчанки же свой шанс не упустили и забили еще два гола до конца первого тайма. Во второй половине игры картина не изменилась. Дубль себе в актив записала Вероника Андрухив. Финальный свисток арбитра встречи зафиксировал счёт 4:0 в пользу команда Натальи Зинченко.

"Пантеры" гостевали у "Вереса". Желание победить было полностью на стороне ровенской команды. Такие действия ровенчанок логически вылились в результат. На экваторе первого тайма хозяйки поля реализовали свое преимущество. Счет для "Вереса" открыла Диана Мущенская. А перед уходом в раздевалку Мущенская отличилась во второй раз. Финальную точку в матче поставила Наталья Корнацкая - 3:0.

"ЭМС-Подолье" и "Атекс" закрывали программу тура в Виннице. Фортуна была не на стороне киевского клуба. Только в первой 45-ти минутке киевлянки пропустил три гола. На перерыв команды ушли при преимуществе хозяев поля. Начало второй тайма не отличалось от первого. Контроль над ситуацией был абсолютно в руках винничанок. Команда Александра Дудника еще трижды отличились в ворота соперниц. "Атекс" сумел забить гол престижа лишь на 60-й минуте. Финальные 6:1 на табло.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин. 14-й тур

24 марта (пятница)

"Кривбасс" - "Шахтер" 5:0

25 марта (суббота)

"Мариуполь" - "Днепр-1" 0:8

26 марта (воскресенье)

"Ладомир" - "Динамо" 2:0

"Ворскла" - "Колос" 4:0

"Верес" - "Пантеры" 3:0

"ЭМС-Подолье" - "Атекс" 6:1