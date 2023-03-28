Определился состав женской сборной Украины U-19 для участия в отборе Евро-2023
Сине-желтые сыграют против Дании, Швеции и Исландии
Фото: пресс-служба УАФ
Молодежная женская сборная Украины WU-19 примет участие в матчах Лиги А второго этапа отбора Евро-2023 и попытается пробиться в финальный турнир.
Команда Валерия Паламарчука сыграет в группе 5 вместе с командами Дании, Швеции и Исландии. Турнир в нашем квартете состоится в Дании в период с 5-го по 11 апреля. Матчи будут принимать города Кеге и Брондбю.
Определился состав украинской команды. В список вошли 20 футболисток. 31 марта украинская делегация отправится в Кеге, где благодаря поддержке Датского футбольного союза проведет кратковременный сбор и начнет баталии за выход в финальную часть Евро-2023.
Состав молодежной женской сборной Украины WU-19
Вратари: Марина Дудник ("Колос" Ковалевка), Варвара Новикова ("Ладомир" Владимир), Екатерина Боклач ("Гренобль", Франция).
Защитники/полузащитники: Татьяна Бондаренко ("Динамо" Киев), Дарья Борисюк ("Колос" Ковалевка), Леся Ольхова, Даяна Семкив (обе - "Кривбасс" Кривой Рог), София Луцан ("Ворскла" Полтава), Диляра Бондарева ("ЭМС-Подолье" Винница), Елизавета Молодюк ("Шахтер" Донецк), Божена Дуб, Мирослава Невар, Елена Ефимчук, Вероника Борковская (все - "Ладомир" Владимир), Мария Талеб ("Сампдория"/"Таваньякко", Италия), Александра Янева ("Парма", Италия), Валерия Греса ("Виппинген", Швейцария).
Нападающие: Виктория Радионова ("Ворскла" Полтава), Лилиана Сербук ("Колос" Ковалевка), Инна Глущенко ("Реймс", Франция).
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