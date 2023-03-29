Женский чемпионат. Мариуполь против аутсайдера и попытка Динамо остановить Кривбасс

Не успел закончиться 14-й тур, как уже стартует 15-й. Его программа продлится два дня. На четверг, 30 марта назначены матчи топ-4 команд. Еще два поединка пройдут в субботу.

"Шахтер" на своем поле будет принимать "ЭМС-Подолье". Команды подходят к встрече в несколько разном настроении. Дончанки потерпели поражение от "Кривбасса" (0:5), а винничанки одержали свою вторую победу подряд. Футболистки донецкого клуба опережают своих соперниц на 13 зачетных пунктов. По разнице забитых и пропущенных мячей команда Романа Заева выглядит немного лучше. Интересно, что "Шахтер" в родных стенах проигрывает больше, чем на выезде. Что же касается выступлений "ЭМС-Подолье", то они в гостях сумели победить три раза.

"Кривбасс" на выезде будет противостоять "Динамо". Киевлянки еще не выигрывали в весенней части сезона, в то время как криворожанки на своем пути соперниц не замечают. Команда Владимира Ефимако разгромила "Днепр-1" (4:0), "Атекс" (16:0), а также "Шахтер" (5:0). Отставание "Динамо" от "Кривбасса" составляет 19 очков. И тот факт, что динамовки могут отобрать очки у одного из лидеров чемпионата, должно прибавить только мотивации. Этот успех перекрыл бы их прошлые неудачи.

"Верес" отправится в гости к "Ворскле". У полтавчанок сезон задался. Подопечные Натальи Зинченко не знают горечи на протяжении 13 матчей - во всех поединках они праздновали победу. На ровенчанок ожидает непростая игра. Они постараются одолеть команду, которая еще не теряла очков. И это будет только дополнительным стимулом, так как им необходимо выбираться из зоны вылета.

"Колос" встретится с "Ладомиром". Соперницы находятся рядом в турнирной таблице - команда из Ковалевки на 4-м месте, коллектив из Владимира - на 5-м, и это получится весьма принципиальная встреча. Интересно, что и волынянкам и футболисткам "Колоса" удавалось больше забивать, нежели пропускать. При том, что у команд есть по одной игре в запасе. Ничья тут не устроит ни одну из оппоненток, поэтому они с первых минут сосредоточатся на сохранении своих ворот в неприкосновенности.

"Днепр-1" в родных стенах примет "Пантер". Обе команды пребывают в абсолютно разных кондициях. Статистика говорит в пользу днепрянок, хотя стабильными результатами они не блещут. Безвыигрышная серия подопечных Елены Кудзиевой длилась пять матчей, пока футболистки не прервали ее разгромной победой над "Мариуполем" (8:0). Что касается уманчанок, то они далеко не очевидные фавориты. У черкасского клуба только одна победа в четырех матчах и 11-я строчка в таблице.

Завершит игровую программу "Атекс" и "Мариуполь" - две очень неоднозначные команды. Киевский клуб больше разочаровывает, и на этом сказывается молодость коллектива. Дела в обороне киевлянок оставляют желать лучшего. В текущем сезоне команда пропустила слишком много голов. Мариупольчанки выиграли две из четырех своих последних встреч, так что потеря очков в поединке с аутсайдером крайне нежелательна.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин. 15-й тур

30 марта (четверг)

"Шахтер" - "ЭМС-Подолье" 12:00

"Динамо" - "Кривбасс" 12:00

"Ворскла" - "Верес" 12:00

"Колос" - "Ладомир" 13:00

1 апреля (суббота)

"Днепр-1" - "Пантеры" 13:00

"Атекс" - "Мариуполь" 17:00