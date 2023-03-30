Тренер женской сборной Украины U-19: Важно не ошибиться со стратегией и тактикой

Главный тренер молодежной женской сборной Украины WU-19 Валерий Паламарчук поделился ожиданиями от предстоящих матчей в Лиге А второго этапа отбора Евро-2023.

Сине-желтые сыграют в группе А5 вместе с командами Дании, Швеции и Исландии. Игры пройдут в период с 5-го по 11 апреля.

— В Данию отправляемся транзитом через Польшу 31 марта. Всего в составе украинской делегации 20 футболисток и восемь представителей тренерско-административного штаба.

— Удалось пригласить всех сильнейших игроков этой возрастной категории?

— К сожалению, из-за травм не смогут помочь Руслана Левченко из "Кривбасса" и Виктория Лавренюк из "Вереса". Их заменили Вероника Борковская из "Ладомира" и Александра Янева из итальянской "Пармы". Они, кстати, 2005 года рождения, и надеюсь, что накопленный международный опыт поможет им быть на виду уже в следующем отборе на европейский форум.

— Поскольку, кроме легионерок, остальные ваши подопечные защищают цвета украинских элитных клубов, для которых сезон уже возобновился, то на отсутствие игровой практики сетовать нельзя ...

— Вы правы. С учетом матчей очередного тура, которые состоятся 30 марта, в активе большинства девушек будет уже по три-четыре календарных поединка. Успели провести официальные матчи и те наши футболистки, выступающие за рубежом. Кстати, они будут добираться в Данию самостоятельно.

К сожалению, в отличие от наших соперниц, сборная Украины в этом году еще не собиралась. Остается надеяться, что мы очень продуктивно проведем кратковременный сбор в начале апреля, организованный благодаря поддержке Датского футбольного союза.

— Где вы будете дислоцироваться в Дании?

— В городке Кеге, в котором и проведем свои первые поединки - со шведками и датчанками. И лишь в заключительном туре с исландками сыграем в Брондбю.

— Информацией о будущих оппонентах владеете?

— Грех сетовать. У нас есть видеозаписи всех нынешних контрольных матчей соперниц. Вместе с моими помощниками мы уже детально изучили и проанализировали эти записи, и теперь важно не ошибиться со стратегией и тактикой на апрельские противостояния.

— Нашей сборной придется выяснять отношения с футболистками сразу трех северных стран, которые пытаются действовать в так называемом английском стиле ...

— Действительно, будущие визави часто берут на вооружение силовую манеру, жестко прессингуют, охотно пользуются длинными верховыми передачами. Вот почему очень многое будет зависеть от того, будем ли мы превосходить наших оппоненток в скорости.

— Большинство экспертов в своих прогнозах склоняется к тому, что судьба единственной путевки в финальную часть Евро от группы решится в противостоянии хозяек и шведок.

— Знаете, я больше придерживаюсь точки зрения, что до стартового свистка шансы у всех участников равны. Поэтому и буду настраивать своих подопечных, чтобы они в каждом матче демонстрировали свои лучшие качества. А задача-минимум для сборной Украины - сохранить прописку в элитном дивизионе, - сказал Паламарчук.