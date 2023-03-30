Тренер женской сборной Украины U-19: Важно не ошибиться со стратегией и тактикой
В апреле украинки примут участие в матчах 2-го раунда квалификации Евро-2023
Фото: пресс-служба УАФ
Главный тренер молодежной женской сборной Украины WU-19 Валерий Паламарчук поделился ожиданиями от предстоящих матчей в Лиге А второго этапа отбора Евро-2023.
Сине-желтые сыграют в группе А5 вместе с командами Дании, Швеции и Исландии. Игры пройдут в период с 5-го по 11 апреля.
— В Данию отправляемся транзитом через Польшу 31 марта. Всего в составе украинской делегации 20 футболисток и восемь представителей тренерско-административного штаба.
— Удалось пригласить всех сильнейших игроков этой возрастной категории?
— К сожалению, из-за травм не смогут помочь Руслана Левченко из "Кривбасса" и Виктория Лавренюк из "Вереса". Их заменили Вероника Борковская из "Ладомира" и Александра Янева из итальянской "Пармы". Они, кстати, 2005 года рождения, и надеюсь, что накопленный международный опыт поможет им быть на виду уже в следующем отборе на европейский форум.
— Поскольку, кроме легионерок, остальные ваши подопечные защищают цвета украинских элитных клубов, для которых сезон уже возобновился, то на отсутствие игровой практики сетовать нельзя ...
— Вы правы. С учетом матчей очередного тура, которые состоятся 30 марта, в активе большинства девушек будет уже по три-четыре календарных поединка. Успели провести официальные матчи и те наши футболистки, выступающие за рубежом. Кстати, они будут добираться в Данию самостоятельно.
К сожалению, в отличие от наших соперниц, сборная Украины в этом году еще не собиралась. Остается надеяться, что мы очень продуктивно проведем кратковременный сбор в начале апреля, организованный благодаря поддержке Датского футбольного союза.
— Где вы будете дислоцироваться в Дании?
— В городке Кеге, в котором и проведем свои первые поединки - со шведками и датчанками. И лишь в заключительном туре с исландками сыграем в Брондбю.
— Информацией о будущих оппонентах владеете?
— Грех сетовать. У нас есть видеозаписи всех нынешних контрольных матчей соперниц. Вместе с моими помощниками мы уже детально изучили и проанализировали эти записи, и теперь важно не ошибиться со стратегией и тактикой на апрельские противостояния.
— Нашей сборной придется выяснять отношения с футболистками сразу трех северных стран, которые пытаются действовать в так называемом английском стиле ...
— Действительно, будущие визави часто берут на вооружение силовую манеру, жестко прессингуют, охотно пользуются длинными верховыми передачами. Вот почему очень многое будет зависеть от того, будем ли мы превосходить наших оппоненток в скорости.
— Большинство экспертов в своих прогнозах склоняется к тому, что судьба единственной путевки в финальную часть Евро от группы решится в противостоянии хозяек и шведок.
— Знаете, я больше придерживаюсь точки зрения, что до стартового свистка шансы у всех участников равны. Поэтому и буду настраивать своих подопечных, чтобы они в каждом матче демонстрировали свои лучшие качества. А задача-минимум для сборной Украины - сохранить прописку в элитном дивизионе, - сказал Паламарчук.
Популярное сейчас
- ГУР: Враг будет пытаться сорвать наше наступление
- Футболист из Бельгии выразил готовность выступать за сборную Украины
- 1984-й. Как Лобановский едва не ушел из Динамо после провала в чемпионате
- Женский чемпионат. Очередное фиаско Динамо и долгожданная победа Днепра-1
- Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО
- Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО
Новости по теме
- 09:27 Украинские Определился состав женской сборной Украины U-19 для участия в отборе Евро-2023
- 08:39 Украинские Женская сборная Украины U-19 разгромно проиграла первый матч отбора к Евро
- 21:18 Украинские "Это будет революция" - УАФ продолжает держать курс на создание женских команд во всех клубах УПЛ