Женский чемпионат. Аутсайдер впервые заработал очки и другие результаты тура
Лидеры не заметили соперниц
Фото: НК Верес
В женском чемпионате состоялись матчи очередного тура. "ЭМС-Подолье" на выезде встречалось с "Шахтером". Первый тайм завершился без голов, а вот после перерыва их было два. И все в пользу дончанок. Правда, один из них все-таки пришелся на автогол футболистки "ЭМС-Подолье" Яны Новак. В результате, арбитр зафиксировал победу донецкой команды - 2:0.
"Динамо" на своем поле принимало "Кривбасс". Гости быстро открыли счет, уже на 5-й минуте встречи отличилась Ирина Кочнева. А спустя три минуты криворожанки заработали право на пробитие пенальти. К "точке" подошла Полина Янчук, которая уверенно реализовала 11-метровый удар. До конца первого тайма команда Владимира Ефимако сумела забить еще один раз. После перерыва рисунок игры особо не изменился. На 60-й и и 88-й минутах Янчук реализовала два пенальти и оформила хет-трик в этой игре, установив финальный счет на табло - 5:0.
"Ворскла" в родных стенах играла против "Вереса". Полтавчанки сняли вопросы о победителе матча еще в первом тайме, отгрузив в ворота ровенской команды пять безответных мячей. Во второй половине игры история продолжилась. Подопечные Натальи Зинченко без проблем довели дело до разгромной победы - 9:0.
"Ладомир" противостоял на выезде "Колосу". Ковалевская команда постаралась захватить инициативу со старта. К 44-й минуте хозяйки забили дважды. После перерыва в воротах волынянок побывало еще два мяча, в то время как Марина Дудник отыграла на ноль. Как итог, подопечные Людмилы Покотило одержали уверенную победу со счетом 4:0.
"Пантеры" гостевали у "Днепра-1". Обе команды весьма активно начали игру. Днепрянкам хватило две минуты, что открыть счет в игре. Уманчанки восстановили паритет уже через три минуты. На перерыв соперницы ушли при ничейном результате. Вторую половину игры хозяйки провели в меньшинстве, когда Алина Синько получила второе предупреждение. Это удаление, в свою очередь, сыграло на руку гостям. В концовке матча "Пантеры" вырвали победу благодаря голу Оксаны Билокур - 2:1. Футболистка "Ладомира" оформила дубль в этой игре.
Одна из главных сенсаций тура произошла между "Атексом" и "Мариуполем". Киевский клуб считался явным аутсайдером в этом матче. Об этом говорили и результаты команды, и турнирное положение. Однако киевлянки сумели удивить, ведь сохранили ворота на замке впервые за 15 матчей. Такого поворота событий не ожидали и мариупольчанки. "Атекс" отстоял нужную ничью - 0:0 и впервые в сезоне заработал очки.
Женский чемпионат идет на международный перерыв. Следующий тур намечен на 14 апреля.
Чемпионат Украины по футболу среди женщин. 15-й тур
30 марта (четверг)
"Шахтер" - "ЭМС-Подолье" 2:0
"Динамо" - "Кривбасс" 0:5
"Ворскла" - "Верес" 9:0
"Колос" - "Ладомир" 4:0
1 апреля (суббота)
"Днепр-1" - "Пантеры" 1:2
"Атекс" - "Мариуполь" 0:0
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