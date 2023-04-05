В середине игры. Футболистка Кривбасса съемкой от первого лица показала, что такое женский футбол - ВИДЕО
Интересная идея криворожского Кривбасса
скриншот
Криворожский "
Идея в том, что в одном из товарищеских матчей женской команды "Кривбасса" лучшая страйкерша Высшей лиги Полина Янчук с помощью закрепленной камеры GoPro показалм женский футбол изнутри.
Получилось действительно интересно.
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