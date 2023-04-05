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В середине игры. Футболистка Кривбасса съемкой от первого лица показала, что такое женский футбол - ВИДЕО

Женский футбол
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Интересная идея криворожского Кривбасса

В середине игры. Футболистка Кривбасса съемкой от первого лица показала, что такое женский футбол - ВИДЕО

скриншот

Новина українською

Криворожский "Кривбасс" решил вживую показать, что такое женский футбол.

Идея в том, что в одном из товарищеских матчей женской команды "Кривбасса" лучшая страйкерша Высшей лиги Полина Янчук с помощью закрепленной камеры GoPro показалм женский футбол изнутри.

Получилось действительно интересно.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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