Кортес: Эстонки будут играть дома, поэтому постараются показать хорошую игру
Наставник женской сборной Украины - о предстоящем спарринге
Фото: УАФ
Главный тренер национальной женской сборной Украины Луис Кортес рассказал об итогах тренировочного сбора в Польше, новичках команды и подготовке к спаррингу со сборной Эстонии, который состоится сегодня, 11 апреля. Начало - в 19:00.
— Я очень рад снова встретиться с командой, ведь за эти шесть месяцев очень соскучился по всем. Мы имели возможность в течение последней недели тренироваться в Польше. Я доволен ходом тренировочного сбора, девушки находятся в хорошей форме, несмотря на то, что большинство из них приехали после зимней паузы в чемпионате Украины.
Я думаю, что нас ждет интересный матч. Возможно, Эстония - это не топ-сборная в рейтинге ФИФА, но она достигла хороших результатов в последних семи официальных поединках. Тем более что эстонки будут играть дома, поэтому постараются продемонстрировать хорошую игру. Это команда, которая пытается действовать позиционно и использовать короткий пас. Для нас будет важно быстро идти в отборы и играть с мячом. И, конечно, воплощать все то, что мы тренировали на этом этапе.
— Вы вызвали в национальную команду двух новых исполнителей. Что скажете об их кондициях?
— Дарья Келюшик - очень молодой игрок, она пришла из команды U-19. Полина Янчук - лучший бомбардир украинской высшей лиги.
Я думаю, что нам нужно вызывать новых футболисток. Важно, чтобы они чувствовали, что если они хорошо выступают в своих клубах, то имеют шансы попасть в сборную Украины и защищать честь страны на международном уровне.
— Параллельно с тренировочным сбором национальной команды в Польше сборная WU-19 в Дании соревнуется во втором раунде отбора Евро-2023. Следите ли вы за ее выступлениями, и какие впечатления оставили ее поединки?
— Девушки отыграли очень непростые матчи. Швеция и Дания - соперники высочайшего уровня. Они очень хорошо работают с женскими и девичьими командами, с массовым женским футболом, так что это их уровень.
Для нас важно видеть этот уровень, поскольку если мы хотим достичь его, нам нужно много работать, много инвестировать в молодых игроков. Это также ответственность УАФ - привлекать все больше девушек к игре в футбол. Чем больше девушек будет играть в футбол, тем выше будет уровень девичьего и женского футбола в Украине.
— Собираетесь ли вы вызвать еще новичков из чемпионата Украины или команды WU-19 на следующий сбор, который запланирован уже на июль?
— Это вполне возможно. Сейчас у нас есть две новые футболистки, но, возможно, в будущем их будет больше. Мы просматриваем футболисток из WU-19 и клубов чемпионата Украины. Также это зависит от позиций, которые нам нужно закрывать. Могу только посоветовать всем девушкам упорно работать, ведь двери в главную команду страны всегда открыты, — рассказал Кортес.
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