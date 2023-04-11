Сборная Украины WU-19 сыграла вничью с Исландией и выбыла в Лигу B
Украинки смогли взять одно очко в своей группе
uaf.ua
Молодежная женская сборная Украины WU-19 завершила свое выступление во втором раунде отбора Евро-2023 поединком против Исландии.
Игра не несла особой турнирной нагрузки – украинки не могли подняться выше последнего места в группе, а исландки уже забронировали за собой первое место.
Поединок проходил в Брондбю. Исландки повели в счете на 31-й минуте, однако перед самым перерывом украинки отыгрались благодаря точному удару Молодюк. Во втором тайме Молодюк отметилась второй раз, однако соперницы очень быстро восстановили равновесие. В итоге матч завершился ничьей - 2:2.
Следующий сезон молодежная женская сборная Украины WU-19 начнет в Лиге В. Жеребьевка первого раунда отбора Евро-2024 WU-19 состоится 16 июня.
Исландия WU-19 – Украина WU-19 2:2
Голы: Хединсдоттир, 31, Йорундсдоттир, 60 – Молодюк, 45, 57.
Украина WU-19: Дудник, Гресса, Борисюк, Бондаренко, Невар, Янева (Сербук, 75), Талеб, Семкив, Радионова (Дуб, 85), Глущенко, Молодюк.
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