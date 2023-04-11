Женская сборная Украины в товарищеском матче одолела Эстонию

Женская сборная Украины в выездном товарищеском матче одолела команду Эстонии (1:0).

Матч проходил в Таллинне и это был первый поединок сине-желтых за более чем полгода, который ознаменовал старт подготовки к официальным играм Лиги наций.

В первом тайме украинки контролировали мяч и действовали значительно острее соперниц, но счет открыли лишь в самой концовке - Овдийчук воспользовалась забросом из глубины от Калининой и обыграла кипера, 1:0.

После перерыва рисунок игры почти не изменился. Украинки продолжали создавать моменты, но с реализацией все так же были проблемы.

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В итоге подопечные Луиса Кортеса взяли верх – 1:0.

Эстония – Украина – 0:1

Гол: Овдийчук, 45.

Украина: Бондарчук, Корсун, Апанащенко (к) (Подольская, 76), Шматко, Романенко, Калинина (Кочнева, 84), Химич (Гирин, 46), Петрик (Китаева, 68), Овдийчук, Козлова (Панцулая, 76), Кунина (Котяш, 68).