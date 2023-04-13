Встреча Мариуполя и Шахтера и другие матчи. Анонс 16-го тура женского чемпионата

После паузы на матчи сборной возвращается женский чемпионат Украины. "Верес" на своем поле будет принимать "Днепр-1". Команды подходят к противостоянию в не лучшем состоянии. Днепрянки выиграли один раз в пяти последних матчах. Положительных результатов нет и у ровенчанок. В турнирной таблице соперниц разделяет 7 пунктов - "Днепр-1" занимает 7-ю позицию, а "Верес" находится на 10-й строчке. При этом ровенская команда сыграла на одну игру больше. Игра первого круга завершилась в пользу футболисток из Днепра со счетом 2:1.

На следующий день соседи по турнирной таблице встретятся в Умане - "Пантеры" в родных стенах сыграют с "Атексом". Обе команды находятся в зоне вылета. Более того, киевлянки значительно уступают уманчанкам по разнице забитых и пропущенных мячей. Хотя стоит похвалить "Атекс" - в прошлом туре они сыграли на "ноль" и заработали первые очки. "Пантеры" добились две победы в последних пяти матчах. Кому все-таки улібнется удача?

"Ворскла" отправится в гости к "Ладомиру". Полтавчанки продолжили удачную серию в весенней части сезона. Команда Натальи Зинченко просто не замечает своих соперниц. Волынянки благодаря своим результатам взобрались на пятое место в турнирной таблице чемпионата. Отставание "Ладомира" от "Ворсклы" составляет 22 балла. При чем у соперниц есть по одной игре в запасе.

"ЭМС-Подолье" сыграет на своем поле против "Динамо". Киевлянки переживают трудные времена - четыре матча подряд без побед. Винничанки также пока не блещут стабильностью. Интересно, что у двух команд одинаковое количество забитых мячей. А вот в обороне надежнее все-таки динамовки - они пропустили на 3 гола меньше. Скорее всего, это будет поединок равных соперниц.

Не менее интересная встреча нас ожидает в Кривом Роге. "Кривбасс" померяется силами с "Колосом". У обеих команд дела складываются очень хорошо. Криворожанки находятся сейчас в оптимальных кондициях, в то время как ковалевская команда понемногу набирает ход. Но, откровенно говоря, "Колосу" будет непросто побороться за очки в данной встрече.

Закрывать программу тура предстоит аж во вторник, когда "Мариуполь" примет "Шахтер". Донецкая команда выглядит фаворитом в предстояще игре. Дончанки оступились только раз в пяти последних матчах. Вместе с тем хочется отдать должное и мариупольской команде. После неудачного старта сезона коллектив выровнял свою игру. И все же в турнирной таблице соперниц разделяет 11 очков.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин. 16-й тур

14 апреля (пятница)

"Верес" - "Днепр-1" 12:00

15 апреля (суббота)

"Пантеры" - "Атекс" 12:00

"Ладомир" - "Ворскла" 12:00

"ЭМС-Подолье" - "Динамо" 13:00

"Кривбасс" - "Колос" 16:00

18 апреля (вторник)

"Мариуполь" - "Шахтер" 12:00