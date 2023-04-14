Кортес: Следующий вызов для женской сборной Украины – Лига наций

Главный тренер национальной женской сборной Украины Луис Кортес прокомментировал победу в товарищеском матче над командой Эстонии (1:0) в рамках подготовки к официальным играм Лиги наций.

"Приятно завершить наш первый за более чем полгода тренировочный сбор победой. Я очень доволен матчем с Эстонией, ведь девушки хорошо применяли все те наработки, которые мы тренировали в течение последней недели.

Мы почти ничего не дали сделать соперницам, быстро играли в отборах, хорошо владели мячом и имели много моментов для взятия ворот. Но команда должна улучшить свои навыки в принятии решений во время завершения атак. В таких поединках мы должны забивать больше одного мяча. Одна-единственная простая ошибка или хорошее действие соперниц может свести на нет все наши усилия. А в официальных матчах это недопустимо и может слишком дорого обойтись.

Следующий вызов для сборной Украины - Лига наций, жеребьевка которой состоится уже 2 мая. Там уже будут команды нашего уровня, но я убежден, что мы готовы играть с любой сборной Европы. Мы с нетерпением ждем новый турнир от УЕФА, а команда постарается показать свою лучшую игру в предстоящих международных поединках", - сказал Кортес.