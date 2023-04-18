Женский чемпионат. Победы Динамо и Шахтера, неожиданная осечка Кривбасса

В Украине продолжается футбольный сезон не только среди мужских команд, но и женских. Шестнадцатый тур высшей лиги открылся в четверг матчем между "Вересом" и "Днепром-1". Хозяйкам поля первым удалось открыть счет в матче. На 38-й минуте встречи ровенчанки получили право на пробитие пенальти. К 11-метровой точке подошла Вита Розлуцкая, которая использовала свой шанс. На этом соперницы ушли в раздевалку. Впрочем, после перерыва гости сумели выровнять игру и восстановить паритет благодаря голу Виктории Серемчук. Итог 1:1, и обе команды заработали по одному очку.

На следующий день "Пантеры" в родных стенах принимали "Атекс". Расстояние между коллективами составляло 9 пунктов в пользу уманчанок. Уже на 18-й минуте черкасский клуб заставил понервничать гостей - мяч в ворота переправила Кристина Черниченко. После перерыва киевлянки включились и сравняли счет. Но радость гостей длилась недолго. Прошло 11 минут и "Пантеры" снова стали лидерами - на 60-й отличилась Ирина Рыбалкина, а на 62-й Оксана Билокур. До конца поединка подопечные Юрия Деренюка еще дважды огорчили своих соперниц и установили окончательный счет в игре - 5:1.

"Ворскла" на выезде противостояла "Ладомиру". Полтавский коллектив подходил к этой встрече в статуте безоговорочного фаворита. Подопечные Натальи Зинченко закрыли вопрос о победителе поединка еще в первом тайме. Полтавчанки забили все свои мячи в первые 45 минут. Во втором тайме волынянки смогли провести гол престижа, но на больше команду из Владимира не хватило. Финальные 5:1 на табло в пользу "Ворсклы".

"ЭМС-Подолье" на своем поле встречалось с "Динамо". Киевлянки повели в счете уже на 14-й минуте. Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе гостей. Во втором тайме динамовки удвоили преимущество - своего добилась Татьяна Бондаренко. Ну а в компенсированное время "Динамо" сделало счет разгромным. 3:0 - столичный клуб прервал затянувшуюся серию поражений.

Интрига в матче между "Кривбассом" и "Колосом" держалась до последнего. Команды сыграли достаточно надежно в обороне, отложив выяснение отношений вплоть до компенсированного времени второго тайма. Драматическая развязка длилась семь минут. На 90+5-й минуте криворожанки имели шанс выйти вперед, но не смогли забить с 11-метрового удара. Однако фортуна повернулась лицом к "Колосу" - спустя 2 минуты ковалевская команда добилась своего и забила гол - 1:0.

Во вторник, программу тура закрывали "Мариуполь" и "Шахтер". Еще до перерыва дончанки обеспечили себе комфортный счет, забив три гола. Во втором тайме содержание игры не поменялось. Подопечные Романа Заева довели счет до непристойного, еще трижды поразив ворота мариупальчанок. 6:0 и "Шахтер" и продолжает удерживать третье место в таблице.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин. 16-й тур

14 апреля (пятница)

"Верес" - "Днепр-1" 1:1

15 апреля (суббота)

"Пантеры" - "Атекс" 5:1

"Ладомир" - "Ворскла" 1:5

"ЭМС-Подолье" - "Динамо" 0:3

"Кривбасс" - "Колос" 0:1

18 апреля (вторник)

"Мариуполь" - "Шахтер" 0:6