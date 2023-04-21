Женский чемпионат. Кривбасс постарается подарить сенсацию в игре с Ворсклой

Уже в эти выходные стартует 17-й тур чемпионата Украины среди женских команд. Откроется он в субботу поединком между "Шахтером" и "Пантерами". Обе команды в прошлом туре выиграли. Дончанки занимают 3-е место в турнирной таблице, набрав 33 зачетных пункта. У черкасского клуба ситуация не настолько позитивная. Уманчанки располагаются на предпоследней строчке, имея в своем активе 13 очков. Игровое преимущество и у донецкого клуба - больше забили и меньше пропустили. Интересно, что в первом круге "Пантеры" уступили со счетом 0:7. Теперь же уманчанки полны оптимизма показать достойную игру и побороться за очки.

В этот же день "Атекс" в родных стенах сыграет с "Днепром-1". Перед этой встречей соперницы находятся в разном настроении. Днепрянки, сыграв вничью с "Вересом" (1:1) в 16-м туре, будут стараться добиться успеха в игре с киевлянками. А триумф им точно нужен, поскольку из пяти последних игр днепровская команда побеждала лишь один раз. Киевский клуб пребывает в критичном состоянии. Просто напомним, что эта команда остается на последней позиции в таблице. Коллективы разделяет 19 очков, но при этом у соперниц есть по одной игре в запасе.

"Динамо" примет на своем поле "Мариуполь". Если в прошлом туре динамовки прервали свою четырехматчевую безвыигрышную серию, то мариупольчанки демонстрируют нестабильность. Подопечные Карины Кулаковской в последних пяти поединках выиграли один раз и один раз сыграли вничью. Мариупольская команда забила 22 гола, а столичный коллектив на один меньше. Если говорить про оборону, то у "Мариуполя" идет не все так гладко - 56 пропущенных. "Динамо" пропускало тоже немало - 28 раз. Обе команды постараются подняться повыше в турнирной таблице.

Не менее интересное противостояние нас ждет в Полтаве. "Кривбасс" отправится в гости к "Ворскле" и, возможно, постарается сотворить сенсацию. Ведь полтавчанки единственные, кто еще ни разу не проигрывал в текущем сезоне. Впечатляет и статистика. Полтавский клуб забил на 9 голов больше, чем криворожский. Более того, криворожанки захотят реабилитироваться за поражение от "Колоса" (0:1) на прошлой неделе. "Ворскла" уютно себя чувствует на 1-й строчке, но это не означает, что она подойдет к очной встрече в расслабленном состоянии.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин. 17-й тур

22 апреля (суббота)

"Шахтер" - "Пантеры" 12:00

"Атекс" - "Днепр-1" 16:00

23 апреля (воскресенье)

"Динамо" - "Мариуполь" 12:00

"Ворскла" - "Кривбасс" 12:00