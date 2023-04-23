Девичья сборная Украины разгромила Азербайджан

Девичья сборная Украины U-17 начала свои выступления на Турнире развития УЕФА, который сейчас проходит в Румынии. Первым соперником стал Азербайджан.

"Сине-желтые" разгромили оппонента со счетом 4:0. Все голы подопечные Сергея Сапронова забили еще в первом тайме.

Следующий поединок Украины U-17 проведет 25 апреля против Греции. Также у "сине-желтых" на 28 апреля запланирован матч с национальной командой Румынии.

Азербайджан (WU-17) - Украина (WU-17) - 0:4 (0:4)

Голы: Купцова 9, Марценюк 12, 15, Ткачук 19

Азербайджан (стартовый состав): Н. Агалиева, Назарли, Новрузова, Абдуллаева, Алиева, Алипашаева, Исламова, Саламзада, С. Асадова, Мавлудова, Х. Асадова

Украина (стартовый состав): Соловьева, Савка, Масловская, Игнатенко, Ткачук, Вершняк, Гладун, Бабич, Жигадло, Марценюк, Купцова