Девичья сборная Украины разгромила Азербайджан
Уже на 19-й минуте счет был 4:0 в пользу “сине-желтых”
Фото: womensfootball.com.ua
Девичья сборная Украины U-17 начала свои выступления на Турнире развития УЕФА, который сейчас проходит в Румынии. Первым соперником стал Азербайджан.
"Сине-желтые" разгромили оппонента со счетом 4:0. Все голы подопечные Сергея Сапронова забили еще в первом тайме.
Следующий поединок Украины U-17 проведет 25 апреля против Греции. Также у "сине-желтых" на 28 апреля запланирован матч с национальной командой Румынии.
Азербайджан (WU-17) - Украина (WU-17) - 0:4 (0:4)
Голы: Купцова 9, Марценюк 12, 15, Ткачук 19
Азербайджан (стартовый состав): Н. Агалиева, Назарли, Новрузова, Абдуллаева, Алиева, Алипашаева, Исламова, Саламзада, С. Асадова, Мавлудова, Х. Асадова
Украина (стартовый состав): Соловьева, Савка, Масловская, Игнатенко, Ткачук, Вершняк, Гладун, Бабич, Жигадло, Марценюк, Купцова
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