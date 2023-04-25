Девичья сборная Украины в серии пенальти уступила Греции

Девичья сборная Украины U-17 продолжила свои выступления на Турнире развития УЕФА, который сейчас проходит в Румынии. На этот раз сине-желтые встречались с командой Греции.

В основное время зрители голов так и не увидели. Исход матча решила серия 11-метровых ударов, в которой сильнее оказались эллинки.

Напомним, что ранее украинки обыграли Азербайджан (4:0). Следующий поединок подопечные Сергея Сапронова проведут 28 апреля с хозяйками соревнований - Румынией.

Греция (WU-17) — Украина (WU-17) — 0:0, по пенальти — 7:6

Греция (стартовый состав): Петалоти, Киурексиду, Румелиоти, Платания, Цела, Аргириу, Ивитс, Мугиу, Пулиуди, Цурцевитс, Маламуси.

Украина (стартовый состав): Снигур, Игнатенко, Вершняк, Масловская, Савка, Ткачук, Жигадло, Гладун, Коновалова, Купцова, Марценюк.