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Девичья сборная Украины в серии пенальти уступила Греции

Женский футбол
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В основное время игры команды не отличились голами

Девичья сборная Украины в серии пенальти уступила Греции

Фото: womensfootball.com.ua

Новина українською

Девичья сборная Украины U-17 продолжила свои выступления на Турнире развития УЕФА, который сейчас проходит в Румынии. На этот раз сине-желтые встречались с командой Греции.

В основное время зрители голов так и не увидели. Исход матча решила серия 11-метровых ударов, в которой сильнее оказались эллинки.

Напомним, что ранее украинки обыграли Азербайджан (4:0). Следующий поединок подопечные Сергея Сапронова проведут 28 апреля с хозяйками соревнований - Румынией.

Греция (WU-17) — Украина (WU-17) — 0:0, по пенальти — 7:6

Греция (стартовый состав): Петалоти, Киурексиду, Румелиоти, Платания, Цела, Аргириу, Ивитс, Мугиу, Пулиуди, Цурцевитс, Маламуси.

Украина (стартовый состав): Снигур, Игнатенко, Вершняк, Масловская, Савка, Ткачук, Жигадло, Гладун, Коновалова, Купцова, Марценюк.

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В статье: Украина WU-17
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Источник:
УАФ

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