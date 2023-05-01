Женский чемпионат. Колос выиграл, Днепр-1 не сумел обыграть Шахтер и другие матчи

В женском чемпионате Украины были сыграны матчи 18-го тура. "Днепр-1" на своем поле принимал "Шахтер". В первой половине игре соперницы обошлись без голов. После перерыва инициативу в свои руки взяли дончанки - на 66-й минуте Елизавета Молодюк вывела свою команду вперед. В концовке встречи гости поля увеличили преимущество. Лучшая бомбардирка донецкого клуба Молодюк забила второй гол в ворота днепрянок. И ее по праву можно считать главной героиней противостояние, так как ее дубль принес победу над "Днепром-1" - 2:0.

"Мариуполь" встречался с "Колосом". Ковалевская команда с первых минут оказала давление на ворота соперниц. Это вылилось в быстрый гол: спустя 3 минуты после стартового свистка Дарина Краснобородько распечатала ворота оппоненток. После перерыва ситуация не изменилась. Мариупольчанки не сумели отыграться, а подопечным Карины Кулаковской вполне хватило и одного забитого мяча - 1:0.

"Верес" в родных стенал играл с "Атексом". Киевлянкам избежать разгрома не удалось. Ровенский клуб ожидаемо играл первым номером и еще в первом тайме сделал счет неприличным. Гости забили пять безответных мячей. Во втором тайме ровенчанки не успокоились и продолжили вести свою игру. "Атекс" ответил лишь голом престижа, автором которого стала Юлия Оксенюк. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу "Вереса" 10:1. Особое внимание на себя обратила Татьяна Триль, которая оформила пента-трик.

"Ладомир" играл в гостях у "Кривбасса". Счет был открыт в середине первого тайма - хозяева поля использовали свой момент. Спустя пять минут криворожанки увеличили преимущество благодаря голу Кристина Еременко. До перерыва зрители забитых мячей больше не увидели. Впоследствии своего добились волынянки. На 77-й минуте отличилась Дана Коротчук. До завершения противостояний ни одной из команд не удалось сменить счет на табло и поэтому победа была в пользу подопечных Владимира Ефимако - 2:1.

Игровую программу закрывали "ЭМС-Подолье" и "Ворскла". Полтавчанки подходили к этой встречи в роли явного фаворита. В первом тайме "Ворскла" открыла счет усилиями Катерины Корсун. И это был единственный гол, забитый до перерыва. В первые пять минут второго тайма фортуна и вовсе отвернулась от винничанок. Яна Новак умудрилась записать в свой пассив автогол. Впрочем, это только придало уверенности полтавчанкам. Подопечные Натальи Зинченко забили еще два гола и установили окончательный счет 4:0.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин. 18-й тур

29 апреля (суббота)

"Днепр-1" - "Шахтер" 0:2

"Мариуполь" - "Колос" 0:1

"Верес" - "Атекс" 10:1

30 апреля (воскресенье)

"Пантеры" - "Динамо" перенесено

"Кривбасс" - "Ладомир" 2:1

1 мая (понедельник)

"ЭМС-Подолье" - "Ворскла" 0:4