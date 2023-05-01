Луис Кортес пообещал посодействовать в проведении товарищеского матча между женскими командами Кривбасса и Барселоны

Главный тренер женской сборной Украины Луис Кортес, который раньше возглавлял женскую команду "Барселоны", пообещал посодействовать в организации товарищеского матча между женскими командами "Барсы" и "Кривбасса".

"Вы хотите организовать матч между "Барселоной" и "Кривбассом"? Организовать игру против "Барсы" нелегко. Но почему бы и нет? Мы можем попробовать.

Я могу поговорить с некоторыми людьми, мы можем организовать матч. Но я думаю, это должно быть в Испании, не в Украине сейчас. Мы можем организовать это в Испании. Или еще где-нибудь. Я могу спросить, почему нет. Но это только мечта. Иногда мечты воплощаются в жизнь. Если мечтать очень сильно", – сказал Кортес.