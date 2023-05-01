  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женский футбол
  4. Луис Кортес пообещал посодействовать в проведении товарищеского матча между женскими командами Кривбасса и Барселоны
В тренде

Луис Кортес пообещал посодействовать в проведении товарищеского матча между женскими командами Кривбасса и Барселоны

Женский футбол
Обновлено
(1 голосов)

Можно будет попробовать организовать такой матч

Луис Кортес пообещал посодействовать в проведении товарищеского матча между женскими командами Кривбасса и Барселоны

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Главный тренер женской сборной Украины Луис Кортес, который раньше возглавлял женскую команду "Барселоны", пообещал посодействовать в организации товарищеского матча между женскими командами "Барсы" и "Кривбасса".

Читайте такжеКортес: Следующий вызов для женской сборной Украины – Лига наций

"Вы хотите организовать матч между "Барселоной" и "Кривбассом"? Организовать игру против "Барсы" нелегко. Но почему бы и нет? Мы можем попробовать.

Я могу поговорить с некоторыми людьми, мы можем организовать матч. Но я думаю, это должно быть в Испании, не в Украине сейчас. Мы можем организовать это в Испании. Или еще где-нибудь. Я могу спросить, почему нет. Но это только мечта. Иногда мечты воплощаются в жизнь. Если мечтать очень сильно", – сказал Кортес.

По теме
yellow-arrow
Женский чемпионат. Колос выиграл, Днепр-1 не сумел обыграть Шахтер и другие матчи
yellow-arrow
Женский чемпионат. Кривбасс примет Ладомир, а Шахтер отправится в гости к Днепру-1
yellow-arrow
Девичья сборная Украины в серии пенальти уступила Греции
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Барселона Луис Кортес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Кривбас

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде