Сборная Украины по футболу узнала соперников в женской Лиге наций
Украинки сыграют в группе В3
Фото: пресс-служба УАФ
Женская сборная Украины по футболу узнала имена соперников по групповому этапу Лиги наций. В группе В3 украинки будут соревноваться с командами Польши, Сербии и Греции.
Женская Лига наций по формату напоминает мужскую. 51 национальная команда разведены на три лиги. Лиги A и B будут состоять из 16-ти команд каждая – в четырех группах по четыре сборные. В Лигу С войдут 19 сборных – четыре группы по четыре и одна группа из трех команд.
По итогам группового этапа будут определены четыре участника финальной стадии, которая одновременно станет этапом отбора к Олимпийским играм в Париже 2024 года. Параллельно определятся участники стыковых матчей за повышение/понижение в классе перед квалификацией Евро-2025.
Our Group???????? in 2023-24 UEFA Women's Nations League pic.twitter.com/GFEwSe6SWp— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) May 2, 2023
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