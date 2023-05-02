Сборная Украины по футболу узнала соперников в женской Лиге наций

Женская сборная Украины по футболу узнала имена соперников по групповому этапу Лиги наций. В группе В3 украинки будут соревноваться с командами Польши, Сербии и Греции.

Женская Лига наций по формату напоминает мужскую. 51 национальная команда разведены на три лиги. Лиги A и B будут состоять из 16-ти команд каждая – в четырех группах по четыре сборные. В Лигу С войдут 19 сборных – четыре группы по четыре и одна группа из трех команд.

По итогам группового этапа будут определены четыре участника финальной стадии, которая одновременно станет этапом отбора к Олимпийским играм в Париже 2024 года. Параллельно определятся участники стыковых матчей за повышение/понижение в классе перед квалификацией Евро-2025.