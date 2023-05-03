Кортес: Интересно сыграть в Лиге наций. Надеюсь, сборная Украины сможет показать свою лучшую игру
Украинки сыграют с Польшей, Сербией и Грецией
Фото: пресс-служба УАФ
Главный тренер женской сборной Украины по футболу Луис Кортес прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций.
- Мы получили сложных соперников, таких как Польша и Сербия. Это сильнейшие команды. Они проводят хорошие матчи, особенно Сербия, несколько месяцев назад победившая Германию со счетом 3:2. Польша также постоянно доказывает свое высокое мастерство благодаря ведущим игрокам, как Ева Пайор и Паулина Дудек. В свою очередь Греция — команда из четвертой корзины, но у нее очень хороший тренер, и гречанки совершенствуются с каждым днем, показывая хорошие результаты.
Мы удовлетворены итогами жеребьевки. Очень интересно сыграть в Лиге наций, новом турнире, созданном УЕФА для женского футбола. Я считаю, что это очень правильное решение для развития женского футбола по всей Европе. Мы готовы играть против всех этих команд. Надеемся хорошо выступить в сентябре, когда начнется турнир.
- Чего вы ожидаете от дебютной женской Лиги наций и выступлений своих подопечных в этом турнире?
- Я надеюсь, что сборная Украины сможет показать свою лучшую игру. Уровень европейских команд растет, поэтому все матчи будут очень требовательными, но мы должны быть амбициозными и готовыми победить любого. Девушки очень мотивированы сыграть в Лиге наций как можно лучше, и мы не должны забывать, что результаты этого турнира также будут определять команд-участниц Евро-2025, - рассказал Кортес.
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