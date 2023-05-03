Наставник женской сборной Украины: Мы изменили многие вещи в команде

В мае исполняется полтора года, как у руля национальной женской сборной Украины стал победитель женской Лиги чемпионов УЕФА с "Барселоной", один из лучших тренеров современности в женском футболе испанец Луис Кортес.

Специалист поделился результатами работы своего тренерского штаба за этот промежуток времени.

— Луис, видите ли вы прогресс в игре сборной Украины после того, как возглавили команду осенью 2021 года?

— Да. Прогресс был заметен уже после первого тренировочного сбора. После 17-ти месяцев работы могу заверить, что сегодня команда намного лучше, чем когда мы начинали с ней работать. Мы лучше играем, лучше понимаем игру, и, несмотря на все трудности, включая те, что касаются нерегулярных сборов и тренировочного процесса, девушки улучшили свои выступления. А появление новых исполнительниц помогло нам сделать сборную более конкурентоспособной.

— Сборная не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2023 года. А как вы оцениваете именно результаты сине-желтых за время вашей работы с ними?

— Чтобы оценивать выступления сборной Украины, необходимо учитывать тот контекст и обстоятельства, в которых оказалась наша команда в разгар отборочной кампании. Я не могу сказать, что наши выступления были отличными. Мы хотели выйти на чемпионат мира, но нам пришлось считаться с высоким уровнем команд Испании и Шотландии, которые стали сильнейшими в группе.

Июньский поединок против шотландок в Жешуве был неудачным, поскольку для сборной это была первая игра после начала войны. Девушки были не в лучшей форме и психологическом состоянии. Мы провели 10 матчей, выиграли шесть, сыграли вничью один и проиграли три. Также в феврале 2022 года мы выиграли престижный Turkish Women's Cup, поэтому оценка выступлений должна быть положительной.

— Какие изменения ваш тренерский штаб ввел в национальной команде?

— Мы изменили многие вещи: способы ведения игры, тренировочный процесс, повседневную жизнь девушек во время тренировочных сборов и тому подобное.

Что касается игры, нынешняя сборная Украины - организованная команда с четкими идеями и атакующим менталитетом. Мы стараемся владеть мячом и быть главными действующими лицами в игре, стараемся играть смело.

Что касается тренировок, то мы внедрили свою методологию работы, которую девушки очень хорошо восприняли. Мы представили им новый способ тренировок, основанный на работе с мячом, на понимании игры и принятии решений.

Ну и изменения в повседневной жизни касаются, например, питания. Это необходимо, чтобы привить девушкам более профессиональный подход и наработать полезные привычки для их повседневной деятельности в клубах.

— Есть ли в сборной игроки, которые могли бы стать новыми лидерами команды, учитывая, что некоторые опытные футболистки уже завершили карьеру, а многолетнему лидеру сине-желтых Дарье Апанащенко уже 36?

— Да, мы также работаем над сменой поколений, давая больше ответственности младшим игрокам, которые становятся новыми лидерами команды как на поле, так и вне его. Мы хотели бы еще долго наслаждаться футболом Дарьи Апанащенко, но время идет, и мы должны быть готовыми к тому дню, когда она решит завершить свою карьеру в сборной, - сказал Кортес.