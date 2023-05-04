Женский чемпионат. Динамо дома сыграет против Днепра-1 и другие матчи

В женском чемпионате Украины состоится очередная порция поединков. Игровая программа продлится три дня. 19-тур откроется в пятницу, противостоянием "Шахтера" и "Атекса". Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Дончанки имеют положительную динамику и занимают 3-ю строчку, выиграв 4 из 5 последних матчей. Киевлянки остаются в зоне вылета - столичный клуб еще ни разу не выигрывал в текущем розыгрыше. Лишь один раз команда сыграла вничью. Заметим, что подопечные Романа Заева сыграли на одну игру меньше. Но это никак не отразится на результатах "Шахтера".

"Динамо" примет на своем поле "Днепр-1". Соперницы подходят к очной встречи в разном настроении. Днепрянки в прошлом туре уступили "Шахтеру" (0:2), а динамовки и вовсе не играли. Дело в том, что "Динамо" должно было отправиться в гости к "Пантерам", но игру решили перенести из-за соображений безопасности. Ночью 28 апреля российские войска совершили ракетный удар по многоэтажке в Умани. Что касается футбола, то в двух последних матчах киевская команда набрала шесть очков. Хотя до этого безвыигрышная серия "Динамо" доходила до четырех встреч. Соперниц разделяет всего 3 зачетных пункта - динамовки выше и занимают 5-ю позицию. В первом круге выиграли киевлянки. Кому же на этот раз повернется удача?

"Ворскла" в родных стенах сыграет с "Мариуполем". Полтавский клуб гарантировал себе участие в женской Лиги чемпионов (первый квалификационный этап пути ЛЧ). Подопечные Натальи Зинченко стали недостижимыми для "Шахтера", который идет третьим. Отрыв - 12 очков. Заметим, что идущий вторым "Кривбасс", сыграет в первом раунде Пути представителей лиг. Полтавчанки положительно отличаются реализацией и надежностью - 102 забитых и 4 пропущенных мячей. У мариупольчанок дела складываются не самым лучшим образом. Команда проиграла последние три игры с общим счетом 0:8. Учитывая текущее положение клубов, то у "Ворсклы" явно будет больше шансов на победу.

"Пантеры" проведут выездной поединок против "Колоса". Уманчанки в минувшие выходные не играли по известной причине, а ковалевский коллектив продлил свою беспроигрышную серию до трех поединков. В целом "Колос" смотрится довольно неплохо. Подопечные Людмилы Покотило набрали 33 очка и занимают 4-е место. Более того, именно эта команда обыграла одного из лидеров чемпионата - "Кривбасс". "Колос" может похвастаться и статистикой - 34 голов при 12 пропущенных. "Пантеры" с 13 баллами располагаются на предпоследней строчке. Черкасская команда не блещет и в обороне - уманчанкам не удалось спасти собственные ворота 57 раз.

"Ладомир" на домашней арене сойдется с "ЭМС-Подольем". Волынянки уверенно подходят к очной встрече, поскольку 3 мая они разгромили "Верес" (8:0) в перенесенном матче 17-го тура. Правда, многое будет зависеть и от физических кондиций - две игры за неделю. Если говорить о винничанок, то их последние три игры сложились неудачно. Подопечные Александра Дудника проиграли трижды подряд всухую - общий счет 0:9. В турнирной таблице соперниц разделяет 10 зачетных пунктов - "Ладомир" идет на шестой строчке, а "ЭМС-Подолье" на десятой.

"Кривбасс" в Кривом Роге встретится с "Вересом". Как уже было отмечено, ровенский клуб пропустил 8 мячей от "Ладомира" в перенесенной игре. Это поражение стало вторым крупнейшим в сезоне для коллектива из Ровно. Больше "Вересу" забивала только "Ворскла" - 9. Криворожанки значительно превосходят соперниц в плане мастерства. Подопечные Владимира Ефимако опережают "Верес" аж на 29 очков. Надежность обороны ровенчанок оставляет желать лучшего - 56 пропущенных мячей. В то время "Кривбасс" пропускал всего 9 голов.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин. 19-й тур

5 мая (пятница)

"Шахтер" - "Атекс" 12:00

6 мая (суббота)

"Динамо" - "Днепр-1" 12:00

7 мая (воскресенье)

"Ворскла" - "Мариуполь" 12:00

"Колос" - "Пантеры" 13:00

"Ладомир" - "ЭМС-Подолье" 14:00

"Кривбасс" - "Верес" 17:00