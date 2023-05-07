Женский чемпионат. Победы Ворсклы, Кривбасса и Шахтера, поражение Динамо

В период с 5 по 7 мая состоялись матчи 19-го тура чемпионата Украины среди женских команд. "Шахтер" на своем поле встречался с аутсайдером чемпионата - "Атексом". Дончанки довольно быстро открыли счет и уже к 4-й минуте обеспечили победный результат. До перерыва команда Романа Заева отличилась еще дважды и завершила первый тайм с комфортным превосходством. Вторая половина игры также прошла под диктовку хозяев. И конечно же, избежать крупного разгрома киевлянкам не удалось. "Шахтер" отгрузил в ворота соперниц три мяча, и в итоге без проблем переиграл "Атекс" - 7:0.

"Днепр-1" провел домашний поединок против "Динамо". Начали команды довольно осторожно, так что первого гола пришлось ждать уже под конец первого тайма. И был он в пользу днепрянок. На перерыв соперницы ушли при минимальном преимуществе хозяев. На последних минутах матча днепровская команда увеличила преимущество и установила окончательный счет - 2:0.

"Ворскла" на своем поле встречалась с "Мариуполем". В первую 45-ти минутку полтавчанки заметно владели мячом, что вылилось в ряд моментов. До перерыва подопечные Натальи Зинченко забили четыре безответных мяча. Во втором тайме рисунок игры не изменился. Хозяева поля продолжали забивать, и в итоге довели игру до разгрома - 8:0.

"Колос" на собственном поле принимал "Пантер". Определить победителя в этой дуэли не удалось. Как и гости, так и хозяева реализовать свои моменты не смогли. Уже под занавес противостояния, на 89-й минуте черкасский клуб остался в меньшинстве - Диана Чорненко получила второе предупреждение. Как следствие, нулевая ничья - 0:0.

"Ладомир" в родных стенах играл с "ЭМС-Подольем". Первыми вышли вперед хозяева. Волынянки забили свой гол уже на 17-й минуте встречи усилиями Софии Коноваловой. "Ладомир" еще дважды забил в раздевалку - дубль на счету Виктории Гирин. На три пропущенных мяча гости смогли ответить лишь одним. Подопечные Олега Бортника продолжали владеть преимуществом и смогли закрепить его забитыми голами. Волынянки закатили еще три мяча и установили окончательный счет на табло - 6:1.

"Кривбасс" на домашнем стадионе встречался с "Вересом". Криворожский клуб открыл счет уже на 2-й минуте, Даяна Семкив реализовала одиннадцатиметровый. Впрочем, хозяева еще в первом тайме сделали счет на табло разгромным, забив еще четыре мяча. После перерыва команда Владимира Ефимако продолжала гнуть свою наступательную линию. "Кривбасс" отправил в ворота ровенчанок два гола и сделал результат вовсе неприличным для гостей - 7:0.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин. 19-й тур

5 мая (пятница)

"Шахтер" - "Атекс" 7:0

6 мая (суббота)

"Динамо" - "Днепр-1" 0:2

7 мая (воскресенье)

"Ворскла" - "Мариуполь" 8:0

"Колос" - "Пантеры" 0:0

"Ладомир" - "ЭМС-Подолье" 6:1

"Кривбасс" - "Верес" 7:0