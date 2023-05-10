Ворскла - чемпион Украины 2022/2023 среди женщин

Женская команда " Ворсклы " досрочно стала чемпионом Украины.

Девушки Натальи Зинченко досрочно оформили чемпионское звание в сезоне 2022/2023, обыграв 10 мая "Шахтер" в перенесенном матче 12-го тура со счётом 2:0.

Таким образом, полтавчанки за три тура до финиша опережают ближайшего конкурента ("Кривбасс") на 9 очков, но по дополнительным показателям уже недосягаемы до соперниц.

Отметим, что это первое чемпионство "Ворсклы" в женском чемпионате Украины, также как и дебютный сезон для команды в элите.

Но также стоит отметить, что команда была основана в сентябре 2022 года – после нескольких лет сотрудничества ФК "Ворскла" с харьковским ЖФК "Жилстрой-2" в рамках программы развития женского футбола от УАФ, харьковская команда влилась в структуру полтавского клуба и стала "Ворсклой".