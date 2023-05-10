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Ворскла - чемпион Украины 2022/2023 среди женщин

Женский футбол
(1 голосов)

Полтавчанки досрочно, за 3 тура до финиша, оформили чемпионство

Ворскла - чемпион Украины 2022/2023 среди женщин

vorskla.com.ua

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Женская команда "Ворсклы" досрочно стала чемпионом Украины.

Девушки Натальи Зинченко досрочно оформили чемпионское звание в сезоне 2022/2023, обыграв 10 мая "Шахтер" в перенесенном матче 12-го тура со счётом 2:0.

Таким образом, полтавчанки за три тура до финиша опережают ближайшего конкурента ("Кривбасс") на 9 очков, но по дополнительным показателям уже недосягаемы до соперниц.

Отметим, что это первое чемпионство "Ворсклы" в женском чемпионате Украины, также как и дебютный сезон для команды в элите.

Но также стоит отметить, что команда была основана в сентябре 2022 года – после нескольких лет сотрудничества ФК "Ворскла" с харьковским ЖФК "Жилстрой-2" в рамках программы развития женского футбола от УАФ, харьковская команда влилась в структуру полтавского клуба и стала "Ворсклой".

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В статье: Ворскла (Полтава)
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Комментарии (1)
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vgolovan (полтава)
10.05.2023 в 16:54
ура молодці правду кажучи жодної полтавчанки в команді не маєі кому воно потрібне те чемпіонство окрім тих дівчат які грали за ворсклу
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