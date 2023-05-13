Киевское дерби, Днепр-1 против Колоса и другие матчи женского чемпионата Украины

В эти выходные стартует 20-й тур чемпионат Украины среди женских команд. Игровая программа продлится три дня. Открывать тур будут "Мариуполь" и "Ладомир". К противостоянию обе команды подходят по-разному. У волынянок три победы кряду с общим счетом 22:2. А вот мариупольчанки стабильностью результатов похвастаться не могут. За последние пять поединков - четыре поражения. В турнирной таблице соперниц разделяет 19 зачетных баллов. Интересно, что в первом круге сильнее оказалась команда из Владимира. Сумеет ли "Мариуполь" прервать серию неудач и взять реванш?

"Верес" в родных стенах примет "Шахтер". У дончанок дела шли достаточно хорошо - пять матчей подряд команда не знала горечи поражения. Сказку донецкого клуба испортила "Ворскла" - полтавчанки были лучше своих соперниц в перенесенной игре 12-го тура (2:0). Несмотря на это подопечные Романа Заева продолжают идти в первой тройке. "Шахтер" набрал 42 очка в 19 матчах. Ситуация с "Вересом" несколько иная. Ровенчанки находятся в небольшом кризисе. В трех последних турах они один раз выиграли и дважды уступили. Отставание ровенской команды от донецкой составляет 26 баллов. Любопытно то, что в текущей кампании "Шахтер" забил 64 мяча, а "Верес" наоборот - 63 пропустил.

"Колос" отправится в гости к "Днепру-1". Ковалевская команда выглядит на голову выше днепровской. Беспроигрышная серия подопечных Людмилы Покотило насчитывает уже пять матчей. При чем у "Колоса" есть еще игра в запасе. А вот у днепрянок противоположные показатели. Из пяти последних поединков "Днепр-1" два раза выиграл, дважды проиграл и еще однажды сыграл вничью. Разница забитых и пропущенных мячей - 45:43. И все же победа нужна команде Елены Кудзиевой во всех отношениях. Не только для поднятия боевого духа, но и для очков.

"ЭМС-Подолье" сыграет на своем поле против "Кривбасса". Фаворит встречи очевиден - криворожанки идут на втором месте, оступившись лишь дважды во второй части сезона. Винничанки располагаются на предпоследней, 11-й строчке в турнирной таблице. "ЭМС-Подолье" проиграл пять игр подряд с общим счетом 1:17. Соперниц разделяет аж 34 зачетных пункта. Игра первого тура завершилась разгромным поражением для команды из Винницы (0:5). И вполне возможно, что в предстоящей встрече мы снова увидим много голов.

"Атекс" будет противостоять "Динамо". И хотя интрига в этом матче умерла еще до стартового свистка, дерби требует особенно пристального внимания. Подопечные Аллы Гресь потеряли шансы на сохранения прописки в высшем дивизионе. В 19 матчах киевлянки набрали лишь 1 зачетный пункт. Тем временем динамовки стабильностью не отличаются - 3 поражения в 5 последних играх. Интересно, что обе команды больше пропускают, нежели забивают. Хотя в этом плане дела лучше все-таки у "Динамо".

"Пантерам" предстоит провести домашнюю игру против "Ворсклы". Полтавчанки уже закрыли турнирные вопросы, досрочно оформив чемпионство за три тура до окончания соревнований. У команды Натальи Зинченко 57 очков после 19-ти туров. Уманчанки подходят в статусе небольшого андердога, хотя 11 числа переиграли "Динамо" (2:1) в рамках перенесенного матча 18-го тура. Вдобавок к этому у черкасского клуба есть игра в запасе. Так или иначе "Пантеры" отстают от "Ворсклы" на 40 очков. Полтавскую команду вполне может и устроит ничья, но маловероятно, что соперницам удастся ее остановить.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин. 20-й тур

13 мая (суббота)

"Мариуполь" - "Ладомир" 12:00

14 мая (воскресенье)

"Верес" - "Шахтер" 11:00

"Днепр-1" - "Колос" 12:00

"ЭМС-Подолье" - "Кривбасс" 16:30

15 мая (понедельник)

"Атекс" - "Динамо" 13:00

"Пантеры" - "Ворскла" 13:00