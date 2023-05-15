Крупные победы Шахтера, Динамо и Кривбасса: итоги 20-го тура женского чемпионата

В женском чемпионате состоялись матчи 20-го тура. Открывался он в субботу матчем между "Мариуполем" и "Ладомиром". Первыми открыли счет волынянки - на 18-й минуте Дана Коротчук вывела свою команду вперед. В концовке первого тайма подопечные Олега Бортника забили "гол в раздевалку", увеличив отрыв. Свой момент реализовала Виктория Гирин. После перерыва рисунок игры не изменился, хотя мячей было меньше. На 52-й минуте Гирин забила свой второй гол и окончательно решила судьбу противостояния - 3:0.

"Верес" в домашнем поединке встречался с "Шахтером". Первого гола зрителям пришлось ждать весь первый тайм - на 45+1 минуте отличились гости. После перерыва ровенской команде отыграться не удалось. Дончанки, в свою очередь, продолжили парад голов. Подопечные Романа Заева еще четырежды огорчили соперниц и установили разгромный счет - 5:0.

"Днепр-1" в родных стенах противостоял "Колосу". Гости довольно быстро подтвердили свой статус фаворитов встречи. Ковалевская команда выиграла первый тайм благодаря точному удару Юлии Ковальчук. Перевернуть ход поединка днепрянкам так и не удалось. А "Колос" спокойно довел дело до победы без пропущенных мячей - 1:0.

"Кривбасс" на выезде играл против "ЭМС-Подолье". Криворожанки сумели сломить оборону хозяев уже на 8-й минуте встречи. А перед самым перерывом гости удвоили счет. Во втором тайме все пошло не по плану винничанок. Подопечные Владимира Ефимако с ещё большим напором пошли вперёд, что сыграло с "ЭМС-Подолье" в плохую шутку. Криворожский клуб отправил в сетку ворот соперниц 11 (!) безответных мячей. Итог - крупная победа "Кривбасса" - 13:0. Этот результат стал недосягаемым для конкуренток за вторую строчку и гарантировал команде участие в квалификации в Лигу чемпионов на следующий сезон.

"Атекс" дома проиграл "Динамо". Динамовки сняли все вопросы о победителе еще до перерыва. В первую 45-ти минутку гости поймали кураж и пять раз поразили ворота соперниц. Второй тайм полностью оставался за "Динамо" - голы посыпались один за другим. Как следствие - четыре забитых мяча. "Атексу" удалось выжать лишь гол престижа - 1:9.

Игровую программу закрывали в Умани, где "Пантеры" принимали "Ворсклу". Разница в классе позволила полтавчанкам диктовать свои условия на футбольном поле. Полтавчанки закономерно владели инициативой и свои моменты воплотили в забитые голы. Силы оказались не равны на столько, что хозяева были вынуждены смириться с разгромным поражением - 0:8.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин. 20-й тур

13 мая (суббота)

"Мариуполь" - "Ладомир" 0:3

14 мая (воскресенье)

"Верес" - "Шахтер" 0:5

"Днепр-1" - "Колос" 0:1

"ЭМС-Подолье" - "Кривбасс" 0:13

15 мая (понедельник)

"Атекс" - "Динамо" 1:9

"Пантеры" - "Ворскла" 0:8