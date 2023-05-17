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Украина будет представлена сразу двумя командами в женской Лиге чемпионов

Женский футбол
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Впервые в истории

Украина будет представлена сразу двумя командами в женской Лиге чемпионов

Фото: vorskla.com.ua

Новина українською

Украина впервые будет представлена сразу двумя командами в женской Лиге чемпионов сезона-2023/24. В следующем розыгрыше турнира выступят "Ворскла" и "Кривбасс".

Полтавчанки досрочно выиграли чемпионат Украины и будут стартовать с первого квалификационного раунда Пути чемпионок. Криворожанки гарантировали себе серебряные награды национального первенства и начнут выступления Лиги чемпионов первого квалификационного раунда Пути лиг.

Осенью 2022 года "Ворскла" официально стала правопреемницей харьковского "Жилстроя-2". Для криворожского клуба это будет дебют в еврокубках.

По итогам еврокубковых матчей 2022 года Украина поднялась на одну строчку в европейском рейтинге ассоциаций в женском футболе. Это как раз и повлияло на распределение мест, а именно историческое участие двух украинских представителей.

Новый сезон женской Лиги чемпионов начнется в июле 2023 года.

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