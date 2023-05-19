Женский чемпионат. Дерби Динамо и Шахтера, Кривбасс примет Мариуполь и другие матчи уикенда

Клубный футбольный сезон потихоньку заканчивается. На этих выходных состоится предпоследний тур в женском чемпионате Украины. Игровая программа откроется в Полтаве матчем между "Ворсклой" и "Днепром-1". Полтавчанки забронировали за собой первую строчку в турнирной таблице еще задолго до финиша турнира. Подопечные Натальи Зинченко ни разу не теряли очки, пропустив 4 мяча в 20 матчах (меньше всех). Днепрянки потерпели два поражения кряду и опустились на 7-ю строчку. При этом разница забитых и пропущенных голов днепровской команды составляет +1, что свидетельствует об их нестабильной игре.

"Ладомир" и "Пантеры" подходят к очной встрече в разном настроении. Волынянки выдали четыре победы подряд и подтянулись к лидерам. Уманчанки в последнее время испытывают трудности - 2 победы, 2 поражения и 1 ничья. "Ладомир" опережает своих соперниц на 16 пунктов, правда, у черкасского клуба есть еще игра в запасе. Если говорить про оборону команд, то по этому показателю преуспевают волынянки. Да и забивают они намного больше, чем черкащанки.

"Кривбасс" в родных стенах сыграет с "Мариуполем". Криворожанки гарантировали себе серебряные награды и это дает им право попасть в Лигу чемпионов. Подопечные Владимира Ефимако по ходу сезона демонстрировали высокую результативность, оступившись лишь трижды. Мариупольчанки этим похвастаться не могут - их серия без побед достигла 5 поединков. Матч первого тура завершился разгромной победой "Кривбасса" со счетом 8:2. Поэтому до первого забитого мяча игра непременно будет осторожной.

Непростой выездной матч ожидает "Атекса" против "Колоса". Говорить о какой-либо конкуренции в этом паре не приходится. Киевлянкам дается сезон достаточно нелегко - коллектив находится в зоне вылета. За два десятка матчей киевский клуб набрал лишь один зачетный пункт. У ковалевской команды дела идут куда лучше. В пяти последних поединках 4 выигрыша и 1 ничья. К тому же футболистки "Колоса" провели на одну встречу меньше. Ковалевский клуб смотрится сильнее, при чем по всем показателям.

Не менее интересным обещает быть противостояние "ЭМС-Подолье" и "Вереса" - соседи по турнирной таблице встретятся в Виннице. При чем обе команды не блещут результатами. Безвыигрышная серия ровенчанок достигла 7 матчей, а винничанок - 6. Соперниц разделяют всего два очка. И все-таки в обороне "ЭМС-Подолье" лучше "Вереса" - 59 против 68 пропущенных мячей. А вот моменты свои лучше реализовывает команда из Ровно.

Ну а закроет программу тура, украинское классическое, где "Динамо" на своем поле примет "Шахтер". Накануне очной игры преимущества больше у дончанок - команда уступила лишь однажды в пяти последних матчах. Подопечные Романа Заева крепко закрепились на 3-й строчке, набрав 45 баллов. Для динамовок складывается не все так стабильно - 2 победы в 5 играх. Впрочем, столичный клуб не стоит недооценивать - в прошлом туре они нанесли крупное поражение "Мариуполю". У "Динамо" даже одинаковая разница забитых и пропущенных мячей. Соперницы между собой встречались всего один раз в официальном матче - тогда сильнее оказались футболистки "Шахтера".

Чемпионат Украины по футболу среди женщин. 21-й тур

20 мая (суббота)

"Ворскла" - "Днепр-1" 11:00

"Ладомир" - "Пантеры" 14:00

"Кривбасс" - "Мариуполь" 16:00

"Колос" - "Атекс" 16:00

"ЭМС-Подолье" - "Верес" 17:00

21 мая (воскресенье)

"Динамо" - "Шахтер" 16:00