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Женское классическое. Динамо – Шахтер: смотреть LIVE прямую видео трансляцию матча ЧУ

Женский футбол
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В первом круге сильнее были футболистки "горняков"

Женское классическое. Динамо – Шахтер: смотреть LIVE прямую видео трансляцию матча ЧУ

Фото: ФК Динамо

Новина українською

В 21-м туре женского чемпионата Украины состоится "Украинское классическое". На УТБ "Динамо" в Вити-Литовской киевляне примут донецкий "Шахтер".

Пока команды не являются соперницами в Высшей лиге. "Горняки" занимают третье место, в то время как "бело-синие" идут на шестой позиции. Между командами разрыв в 16 очков. В первом круге в очной встрече победу праздновали футболистки "Шахтера" со счетом 2:1.

Женский чемпионат Украины

21 мая, 16:00

"Динамо" - "Шахтер"

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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