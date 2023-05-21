Женское классическое. Динамо – Шахтер: смотреть LIVE прямую видео трансляцию матча ЧУ

В 21-м туре женского чемпионата Украины состоится "Украинское классическое". На УТБ "Динамо" в Вити-Литовской киевляне примут донецкий "Шахтер".

Пока команды не являются соперницами в Высшей лиге. "Горняки" занимают третье место, в то время как "бело-синие" идут на шестой позиции. Между командами разрыв в 16 очков. В первом круге в очной встрече победу праздновали футболистки "Шахтера" со счетом 2:1.

Женский чемпионат Украины

21 мая, 16:00

"Динамо" - "Шахтер"