Женский чемпионат. Победа Кривбасса, поражение Днепра-1 и другие результаты

В предпоследнем, 21-м туре были сыграны матчи женского чемпионата Украины. "Ворскла" в статусе досрочного чемпиона принимала "Днепр-1". Интрига в поединке исчезла еще до перерыва. Полтавчанки ожидаемо завладели преимуществом, которое вылилось в забитые мячи. Подопечные Натальи Зинченко отправили в ворота гостей четыре гола. Днепрянки ответить ничем не смогли - 0:4.

"Ладомир" в родных стенах обыграл "Пантер". Соперницы обменялись голами в течение четырех минут. К концу первого тайма волынянки еще дважды отличились - дубль на свой счет записала Виктория Гирин. Вернувшись после перерыва уманчанки забили, но отыграться им не удалось - 2:3

"Кривбасс" не испытал проблем в домашней игре против "Мариуполя". Разница в классе позволила криворожанкам диктовать свои условия на футбольном поле. Хозяйки поля отгрузили в ворота соперниц два безответных мяча. Во второй половине игры рисунок игры не изменился. Главной героиней встречи стала Полина Янчук, которая записала на свой счет хет-трик. Сили оказались не равны на столько, что мариупольчанки были вынуждены смириться с разгромным поражением - 0:6.

Судьба противостояния "Колос" - "Атекс" была решена еще в начале игры. Только в первую 45-ти минутку ковалевская команда забила в ворота оппоненток пять мячей. Во второй половине картина происходящего не изменилась. Снова забивали только футболистки "Колоса". Более того, киевлянки умудрились пропустить в собственные ворота. Как не старался киевский клуб, но до опасных моментов так и доходило. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу "Колоса" - 14:0.

"Верес" играл в гостях у "ЭМС-Подолье". Обе команды подходили к очной встрече после затянувшейся серии неудач. Первым удалось открыть хозяйкам - Диана Боровская отличилась уже на 15-й минуте. На перерыв соперницы ушли при минимальном преимуществе винничанок. Казалось бы, что победа была у "ЭМС-Подолье" в кармане, но этого не произошло. Ровенчанки так просто не сдались. И за несколько минут до конца поединка восстановили равновесие. Финальные 2:2 на табло.

О результатах матча "Динамо" - "Шахтер" можно прочитать здесь.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин. 21-й тур

20 мая (суббота)

"Ворскла" - "Днепр-1" 4:0

"Ладомир" - "Пантеры" 3:2

"Кривбасс" - "Мариуполь" 6:0

"Колос" - "Атекс" 14:0

"ЭМС-Подолье" - "Верес" 2:2

21 мая (воскресенье)

"Динамо" - "Шахтер" 0:5