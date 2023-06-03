Пятеро украинских футболисток победили в чемпионате Турции
Матч получился драматическим
Getty Images/Global Images Ukraine
В финальном поединке плей-офф женской Суперлиги встречались "Фомгет" с "Фенербачхе".
Хотя и стамбульцы открыли счет на девятой минуте и удерживали победный результат почти 90 минут, однако на 90+8 минуте игрок сборной Украины Дарья Апанащенко сравняла цифры на табло благодаря пенальти.
Все перешло в дополнительное время, где "Фомгет" в большинстве (удаление на старте первого экстра-тайма) забил еще три гола. Хет-трик оформила черногорка Армиса Куч.
Таким образом, "Фомгет" победил 4:2 и стал чемпионом Турции. В том числе и украинские футболистки этого клуба подняли трофей над головой. В их число входят Ольга Овдийчук, Яна Деркач, Любовь Шматко, Юлия Шевчук и Дарья Апанащенко.
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