Пятеро украинских футболисток победили в чемпионате Турции

В финальном поединке плей-офф женской Суперлиги встречались "Фомгет" с "Фенербачхе".

Хотя и стамбульцы открыли счет на девятой минуте и удерживали победный результат почти 90 минут, однако на 90+8 минуте игрок сборной Украины Дарья Апанащенко сравняла цифры на табло благодаря пенальти.

Все перешло в дополнительное время, где "Фомгет" в большинстве (удаление на старте первого экстра-тайма) забил еще три гола. Хет-трик оформила черногорка Армиса Куч.

Таким образом, "Фомгет" победил 4:2 и стал чемпионом Турции. В том числе и украинские футболистки этого клуба подняли трофей над головой. В их число входят Ольга Овдийчук, Яна Деркач, Любовь Шматко, Юлия Шевчук и Дарья Апанащенко.