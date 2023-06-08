Женская сборная Украины запланировала спарринг с Португалией

Женская сборная Украины сыграет товарищескую игру с Португалией. Футбольные ассоциации обеих стран достигли договоренности о проведении международного матча.

Заметим, что португальская команда - участник чемпионата мира-2023, который уже 20 июля стартует в Австралии и Новой Зеландии. Португалия впервые сыграет на Мундиале.

Спарринг между сборными Португалии и Украины состоится 7 июля в Порту. Контрольный матч пройдет на стадионе Estádio do Bessa Século XXI - домашняя арена клуба "Боавишта". Старт встречи - в 22:00 по киевскому времени.

Матч состоится при поддержке Португальской федерации футбола во время июльского учебно-тренировочного сбора, который станет для украинской команды этапом подготовки к официальным поединкам дебютной Лиги наций.

Напомним, по результатам жеребьевки женская сборная Украины попала в квартет В3, где ее соперниками являются Польша, Сербия и Греция.