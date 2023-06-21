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Объявлена заявка женской сборной Украины на матч с Португалией

Женский футбол
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Товарищеская игра между командами пройдет в июле

Объявлена заявка женской сборной Украины на матч с Португалией

Фото: Оксана Васильева

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Главный тренер женской сборной Украины Луис Кортес обнародовал список игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор для подготовки и участия в международном матче с Португалией.

Товарищеская игра между национальными командами пройдет 7 июля в Порту на Estádio do Bessa Século XXI - домашней арене клуба "Боавишта". Начало - в 22.00 по киевскому времени.

Сбор команды, в состав которой войдет 23 футболистки, начнется 3 июля в Порту. Впервые в ряды национальной сборной были вызваны две молодые футболистки - Марина Дудник и Даяна Семкив.

Состав женской сборной Украины

Вратари: Марина Дудник ("Колос" Ковалевка), Дарья Бондарчук, Екатерина Самсон (обе - "Ворскла" Полтава).

Защитники: Екатерина Корсун, Ирина Подольская (обе - "Ворскла" Полтава), Любовь Шматко, Яна Деркач, Дарья Апанащенко (все - "Фомгет", Турция).

Полузащитники: Татьяна Китаева, Натия Панцулая (обе - "Колос" Ковалевка), Анна Петрик ("Ворскла" Полтава), Виктория Гирин ("Ладомир" Владимир), Даяна Семкив, Ирина Кочнева (обе - "Кривбасс" Кривой Рог), Кристина Перевозник ("Бешикташ", Турция), Николь Козлова ("Кеге", Дания), Яна Малахова ("Прадехон", Испания).

Нападающие: Яна Калинина, Роксолана Кравчук (обе - "Ворскла" Полтава), Полина Янчук ("Кривбасс" Кривой Рог), Ольга Овдийчук ("Фомгет", Турция), Надежда Кунина ("Аустрия", Австрия), Инна Глущенко ("Реймс", Франция).

Напомним, учебно-тренировочный сбор пройдет в рамках подготовки к официальным поединкам дебютной Лиги наций. По результатам жеребьевки женская сборная Украины попала в квартет В3, где ее соперниками являются Польша, Сербия и Греция. Турнир стартует осенью 2023 года.

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В статье: Женская сборная Украины по футболу Луис Кортес
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Источник:
УАФ

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