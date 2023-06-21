Объявлена заявка женской сборной Украины на матч с Португалией
Товарищеская игра между командами пройдет в июле
Фото: Оксана Васильева
Главный тренер женской сборной Украины Луис Кортес обнародовал список игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор для подготовки и участия в международном матче с Португалией.
Товарищеская игра между национальными командами пройдет 7 июля в Порту на Estádio do Bessa Século XXI - домашней арене клуба "Боавишта". Начало - в 22.00 по киевскому времени.
Сбор команды, в состав которой войдет 23 футболистки, начнется 3 июля в Порту. Впервые в ряды национальной сборной были вызваны две молодые футболистки - Марина Дудник и Даяна Семкив.
Состав женской сборной Украины
Вратари: Марина Дудник ("Колос" Ковалевка), Дарья Бондарчук, Екатерина Самсон (обе - "Ворскла" Полтава).
Защитники: Екатерина Корсун, Ирина Подольская (обе - "Ворскла" Полтава), Любовь Шматко, Яна Деркач, Дарья Апанащенко (все - "Фомгет", Турция).
Полузащитники: Татьяна Китаева, Натия Панцулая (обе - "Колос" Ковалевка), Анна Петрик ("Ворскла" Полтава), Виктория Гирин ("Ладомир" Владимир), Даяна Семкив, Ирина Кочнева (обе - "Кривбасс" Кривой Рог), Кристина Перевозник ("Бешикташ", Турция), Николь Козлова ("Кеге", Дания), Яна Малахова ("Прадехон", Испания).
Нападающие: Яна Калинина, Роксолана Кравчук (обе - "Ворскла" Полтава), Полина Янчук ("Кривбасс" Кривой Рог), Ольга Овдийчук ("Фомгет", Турция), Надежда Кунина ("Аустрия", Австрия), Инна Глущенко ("Реймс", Франция).
Напомним, учебно-тренировочный сбор пройдет в рамках подготовки к официальным поединкам дебютной Лиги наций. По результатам жеребьевки женская сборная Украины попала в квартет В3, где ее соперниками являются Польша, Сербия и Греция. Турнир стартует осенью 2023 года.
Популярное сейчас
- Днепр-1 узнал имя первого соперника в Лиге чемпионов
- Россияне готовятся к эвакуации на случай прорыва ВСУ – у коллаборационистов паника
- Сегодня стартует Евро-2023 U21. Молодежная сборная Украины принимает участие в финальной части
- Соперники для Кочергина и Коваля. Состоялась жеребьевка второй квалификации Лиги чемпионов по Пути чемпионов
- Легендарная исландская пост-рок-группа выпустила новый альбом под влиянием войны в Украине. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО