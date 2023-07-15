Женское лицо футбола. К годовщине окончания I (неофициального) чемпионата мира среди женщин

В конце 1960 годов с ростом феминистского движения во всем мире наметился прогресс в развитии новых видов спорта, в частности женского футбола. В это время в разных странах стали создаваться футбольные федерации, появляться национальные чемпионаты. Одной из законодательниц мод в этом вопросе стала Италия. В 1968 году женская Серия А провела свой дебютный сезон, а уже в ноябре 1969-го с подачи итальянской женской федерации начала свою работу Международная европейская федерация женского футбола (FIEFF) со штаб-квартирой в Турине. Дальше – больше. На следующий год, заручившись финансовой поддержкой известного итальянского виноторгового концерна Martini & Rossi, который в то время очень активно спонсировал спортивные соревнования по всему миру, FIEFF провела в Италии турнир с участием семи сборных, громко назвав его I неофициальным чемпионатом мира по футболу среди женщин – Coppa del Mondo femminile Trofeo Martini & Rossi (в честь трофея, предоставленного титульным спонсором).

В первоначальном коммюнике, опубликованном 28 февраля 1970 года, были названы восемь участвующих команд: Аргентина, Дания, Франция и Италия (группа A), Бразилия, СССР (неожиданно!), Чехословакия и Англия (группа B). В начале мая список участников был пересмотрен и теперь включал Австрию, Мексику и Швейцарию вместо Аргентины, Бразилии и СССР. Спустя еще какое-то время, не желая вступать в конфликт с УЕФА и ФИФА, не признававшими FIEFF, свою заявку отозвала Франция, и была заменена Западной Германией.

Регламент турнира был довольно простым. Команды-участницы, разбитые на две группы, играли по олимпийской системе: в каждом квартете проводилось два четвертьфинала и полуфинал. Матчи "северной" пульки принимали Генуя, Болонья и Милан (по одной игре в городе), "южной" – Бари, Салерно и Неаполь. Финал и поединок за третье место проходили в Турине. Все матчи игрались в формате 2 тайма по 35 минут.

Чемпионат стартовал 6 июля 1970 года четвертьфиналом Англия – ФРГ в Генуе. Немки крупно проиграли (1:5) и уже готовы были паковать чемоданы, но тут случилось непредвиденное. Вечером того же дня стало известно, что в чемпионате не сможет принять участие сборная Чехословакии (единственная страна, представлявшая Восточный коммунистический блок). Официальной причиной назывались возникшие в последний момент проблемы с визами и паспортами. Однако, по мнению газеты Corriere dello Sport, довольно полно освещавшей ход соревнований, таким способом организаторы турнира в лице FIEFF, почти полностью состоявшей из итальянцев, просто решили устранить главного конкурента "Скуадры Адзурры". Что ж, вполне возможно, учитывая, что чехословачки в то время действительно были, пожалуй, сильнейшей командой Европы. Пражская "Славия", ведущий клуб страны, в период с 1966 по 1970 год не проиграла ни одного международного матча. А в конце 1968-го обыграла в Милане "Интер", первого чемпиона женской Серии А.

Между тем сразу остро встал вопрос: как быть со вторым четвертьфиналом "северной" группы, в котором должны были сыграть Чехословакия и Дания? Ведь на него уже было продано более пяти тысяч билетов. И тогда организаторы пошли на беспрецедентный шаг – вернули в турнир уже выбывшую сборную ФРГ, предоставив немкам второй шанс пробиться в полуфинал. Однако, справедливость восторжествовала: сборная Дании оказалось на голову сильнее (6:1). А немки вошли в историю, как первая команда, дважды вылетевшая из одного и того же чемпионата.

В четвертьфиналах "южной" группы мексиканки неожиданно разнесли сборную Австрии (9:0 с покером от нападающей "Гвадалахары" Алисии Варгас - на фото), а хозяйки-итальянки с трудом дожали Швейцарию (2:1). С таким же самым счетом в пользу "Скуадры Адзурры" завершился и полуфинальный поединок этого квартета. Победу европейкам принесла их капитан Елена Скьяво, забившая оба мяча.

Соперницей итальянок по финалу стала сборная Дании, переигравшая англичанок – 2:0. Здесь также не обошлось без дубля, который на свой счет записала нападающая скандинавок Кирстен Эверс. Что интересно, ворота "Трех львиц" она поразила на первой и последней минутах второго тайма.

Неудачницы полуфиналов встретились в матче за третье место. Фаворитками считались англичанки, но победу, вопреки прогнозам, отпраздновала сборная Мексики – 3:2. Представительницы Латинской Америки стали главной сенсацией и "откровением" турнира, а их юный лидер Алисия Варгас завоевала приз лучшего бомбардира чемпионата (5 забитых мячей) и получила прозвище La Pele, хотя ее любимым игроком, как она сама признавалась, был Гарринча. Сразу по окончании турнира клуб женской Серии А "Реал Торино" предложил 16-летней футболистке весьма выгодный контракт. Но Алисия предпочла вернуться на родину.

Решающий матч чемпионата состоялся 53 года назад, 15 июля 1970-го, на "Стадио Комунале" в Турине. Ему предшествовали два забавных события. При выселении сборной Дании из миланского отеля обнаружилось, что куда-то исчезли игровые футболки. Поиски не принесли результатов, и тогда в качестве вынужденной замены скандинавкам предоставили красно-черную форму "Милана", в которой они и вышли на финальную игру. Кроме того, начало поединка задержали на полчаса из-за огромного наплыва зрителей, обложивших кассы стадиона. В результате стартовый свисток прозвучал в 21:30 по местному времени вместо оговоренных изначально 21:00. А на трибунах собралось по разным оценкам от 35 до 40 тысяч человек – эта цифра до сих пор остается историческим рекордом посещаемости для женского футбола в Италии.

Впрочем, ни родные стены, ни столь многочисленная поддержка местной публики итальянкам не помогли. Сборная хозяек проиграла, пропустив два безответных мяча: в середине первого тайма Хелен Хансен открыла счет, а за две минуты до конца встречи Мария Шевчикова установила окончательный результат. Незадолго до этого, еще при счете 1:0, капитан "Скуадры Адзурры" Елена Скьяво не реализовала пенальти. Героиня полуфинала (один из двух своих голов Мексике она так же забила с 11-метровой отметки) не смогла переиграть с "точки" голкипера датчанок Ютту Термансен. И в результате, Кубок Martini & Rossi Cup подняла над головой не она, а ее визави Кирстен Шаффер.

Кстати, интересный факт. Сборная Дании на турнире была представлена ведущим клубом страны "БК Фемина", в составе которого тогда играли две чешские футболистки – Яна Мандикова и Мария Шевчикова (автор второго гола в финале). Они бежали из Чехословакии в 1968 году после ввода туда советских войск и попросили политическое убежище в Дании. На момент проведения чемпионата обе спортсменки еще не имели датского гражданства, только вид на жительство. И если бы турнир проводился под эгидой ФИФА, им бы не разрешили выступать за скандинавскую сборную, поскольку формально они все еще были гражданками Чехословакии. Но в FIEFF на такую "формальность" решили закрыть глаза.

С корабля на бал.

Главным открытием чемпионата стала сборная Мексики. И это при том, что латиноамериканки прилетели в Италию практически ни с чем: без денег, без экипировки, без какой-либо поддержки со стороны государства. Их игровая форма была доставлена лишь за час до отправления самолета – ее покупку оплатил нападающий мужской сборной Мексики Энрике Борха. Униформу для церемонии открытия мексиканкам предоставили спонсоры из Martini & Rossi. А роль мексиканского флага, которого тоже не было, исполнил итальянский стяг (цвета и расположение полос полностью совпадают) с приколотым в центре ацтекским календарем вместо национального щита.

Однако успехи команды на полях Италии произвел впечатление на мексиканских официальных лиц. Мексиканский федерация предложила FIEFF и Martini & Rossi на следующий год провести у себя более крупный и "настоящий" чемпионат мира среди женщин, используя те же объекты, что и на мужском мундиале-1970. И такой турнир состоялся в августе-сентябре 1971-го. Впрочем, это уже совсем другая история.