Женская команда Ворсклы подписала нападающую сборной Украины из Канады
Серьезный трансфер для полтавской команды
vorskla.com.ua
Женская команда "
Контракт сторон рассчитан на один год. Николь будет выступать в "Ворскле" под 11-м номером.
Читайте такжеВорскла - чемпион Украины 2022/2023 среди женщин
22-летняя футболистка, которая родилась и росла в Торонто, в это сложное для страны время изъявила желание выступать на исторической родине, защищая цвета "Ворсклы".
В послужном списке новобранки "Бело-зеленых" профессиональные канадские клубы "Аврора Юнайтед", "Вудбридж Страйкерс", "ДеРо Юнайтед", а также первый в Европе - датский "Кего", вместе с которым завоевала чемпионское звание.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Ворскла
Популярное сейчас
- Брат Николая Матвиенко сыграл за Севастополь в чемпионате России. И не только он
- Не сдержала эмоций. Горячая звезда OnlyFans после первой победы в боксе прямо на ринге оголила грудь
- Бывший вице-президент Шахтера хочет создать на своем канале единый телепул УПЛ, - СМИ
- Женское лицо футбола. К годовщине окончания I (неофициального) чемпионата мира среди женщин
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО
- Мистер и миссис Левандовские. Роберт с женой зажгли на танцполе - ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн