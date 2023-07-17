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Женская команда Ворсклы подписала нападающую сборной Украины из Канады

Женский футбол
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Серьезный трансфер для полтавской команды

Женская команда Ворсклы подписала нападающую сборной Украины из Канады

vorskla.com.ua

Новина українською

Женская команда "Ворсклы" объявила о подписании нападающей сборной Украины Николь Козловой.

Контракт сторон рассчитан на один год. Николь будет выступать в "Ворскле" под 11-м номером.

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22-летняя футболистка, которая родилась и росла в Торонто, в это сложное для страны время изъявила желание выступать на исторической родине, защищая цвета "Ворсклы".

В послужном списке новобранки "Бело-зеленых" профессиональные канадские клубы "Аврора Юнайтед", "Вудбридж Страйкерс", "ДеРо Юнайтед", а также первый в Европе - датский "Кего", вместе с которым завоевала чемпионское звание.

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В статье: Ворскла (Полтава)
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Источник:
ФК Ворскла

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