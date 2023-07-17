Женская команда Ворсклы подписала нападающую сборной Украины из Канады

Женская команда " Ворсклы " объявила о подписании нападающей сборной Украины Николь Козловой.

Контракт сторон рассчитан на один год. Николь будет выступать в "Ворскле" под 11-м номером.

22-летняя футболистка, которая родилась и росла в Торонто, в это сложное для страны время изъявила желание выступать на исторической родине, защищая цвета "Ворсклы".

В послужном списке новобранки "Бело-зеленых" профессиональные канадские клубы "Аврора Юнайтед", "Вудбридж Страйкерс", "ДеРо Юнайтед", а также первый в Европе - датский "Кего", вместе с которым завоевала чемпионское звание.