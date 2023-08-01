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Женская сборная Украины узнала место проведения стартового матча в Лиге наций

Женский футбол
(1 голосов)

В первом туре украинки сыграют против сербок

Женская сборная Украины узнала место проведения стартового матча в Лиге наций

Фото: womensfootball.com.ua

Новина українською

Стало известно, где женская сборная Украины по футболу примет Сербию в матче первого тура Лиги наций.

Игра состоится 22 сентября в польском городке Старогард-Гданьский. Встреча пройдет на городском стадионе имени Казимежа Дейна (Stadion Miejski im. Kazimierza Deyny).

О времени начала поединке будет объявлено дополнительно.

Напомним, подопечные Луиса Кортеса попали в группу В3, где также встретятся с командами Польши и Греции.

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В статье: Женская сборная Украины по футболу
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Источник:
womensfootball.com.ua

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