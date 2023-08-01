Женская сборная Украины узнала место проведения стартового матча в Лиге наций

Стало известно, где женская сборная Украины по футболу примет Сербию в матче первого тура Лиги наций.

Игра состоится 22 сентября в польском городке Старогард-Гданьский. Встреча пройдет на городском стадионе имени Казимежа Дейна (Stadion Miejski im. Kazimierza Deyny).

О времени начала поединке будет объявлено дополнительно.

Напомним, подопечные Луиса Кортеса попали в группу В3, где также встретятся с командами Польши и Греции.