Женская сборная Украины узнала место проведения стартового матча в Лиге наций
В первом туре украинки сыграют против сербок
Фото: womensfootball.com.ua
Стало известно, где женская сборная Украины по футболу примет Сербию в матче первого тура Лиги наций.
Игра состоится 22 сентября в польском городке Старогард-Гданьский. Встреча пройдет на городском стадионе имени Казимежа Дейна (Stadion Miejski im. Kazimierza Deyny).
О времени начала поединке будет объявлено дополнительно.
Напомним, подопечные Луиса Кортеса попали в группу В3, где также встретятся с командами Польши и Греции.
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Источник:womensfootball.com.ua
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