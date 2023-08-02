СМИ: Кортес сообщил УАФ, что покинет женскую сборную Украины
Из-за войны в Украине и отсутствия конкурентоспособности
Фото: пресс-служба УАФ
Испанский тренер Луис Кортес не продолжит работу с женской сборной Украины.
Как сообщает Sport.es, специалист уже уведомил УАФ, что он покинет свой пост по окончанию контракта, который рассчитан до 31 августа 2023 года.
Отмечается, что такое решение Кортеса было принято тренером из-за войны в Украине, а также отсутствие конкурентоспособности команды.
Напомним, что испанец возглавлял женскую сборную Украины с ноября 2021 года. Под его руководством команда не прошла отбор на ЧМ-2023.
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Источник:Sport.es
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