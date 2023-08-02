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СМИ: Кортес сообщил УАФ, что покинет женскую сборную Украины

Женский футбол
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Из-за войны в Украине и отсутствия конкурентоспособности

СМИ: Кортес сообщил УАФ, что покинет женскую сборную Украины

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Испанский тренер Луис Кортес не продолжит работу с женской сборной Украины.

Как сообщает Sport.es, специалист уже уведомил УАФ, что он покинет свой пост по окончанию контракта, который рассчитан до 31 августа 2023 года.

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Отмечается, что такое решение Кортеса было принято тренером из-за войны в Украине, а также отсутствие конкурентоспособности команды.

Напомним, что испанец возглавлял женскую сборную Украины с ноября 2021 года. Под его руководством команда не прошла отбор на ЧМ-2023.

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В статье: Женская сборная Украины по футболу Луис Кортес война с россией
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Источник:
Sport.es

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