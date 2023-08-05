Сегодня стартует новый сезон женского чемпионата Украины 2023/24

Сегодня, 5 августа, стартует новый розыгрыш женского чемпионата Украины по футболу.

В сезоне-2023/24 примут участие 12 клубов. Среди них есть и новичок "Жилстрой-1" - минувшую кампанию команда вынужденно пропустила. 10-кратный чемпион Украины заключил сотрудничество с "Металлистом 1925". По итогам прошлого сезона "Атекс" понизился в классе и вылетел в Первую лигу.

В первый игровой день турнир откроется двумя матчами: "ЭМС-Подолье" в Виннице примет "Шахтер", а бронзовый призер "Колос" в пгт. Калиновка проэкзаменует "Мариуполь".

На воскресенье назначили две игры. Днепр-1" в 11:00 сыграет в родных стенах с "Пантерами". Часом позже "Динамо" начнет поединок в в Костополе с "Вересом". Закрывать тур в понедельник будут "Ладомир" и "Жилстрой-1" во Владимире-Волынском.

Поединок "Кривбасс" - "Ворскла" перенесен на 23 августа в связи с реконструкцией стадиона "Горняк" в Кривом Роге. К слову, в начале сентября эти две команды примут участие в Лиге чемпионов.

Также напомним, что победителем сезона 2022/23 в женской Высшей лиги стала полтавская "Ворскла".

Чемпионат Украины по футболу среди женщин 2023/24, 1-й тур

5 августа (суббота)

"ЭМС-Подолье" - "Шахтер" 11:00

"Колос" - "Мариуполь" 17:00

6 августа (воскресенье)

"Днепр-1" - "Пантеры" 11:00

"Верес" - "Динамо" 12:00

7 августа (понедельник)

"Ладомир" - "Жилстрой-1" 12:00

23 августа (среда)

"Кривбасс" - "Ворскла" -