Сегодня стартует новый сезон женского чемпионата Украины 2023/24
Один поединок перенесен
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Сегодня, 5 августа, стартует новый розыгрыш женского чемпионата Украины по футболу.
В сезоне-2023/24 примут участие 12 клубов. Среди них есть и новичок "Жилстрой-1" - минувшую кампанию команда вынужденно пропустила. 10-кратный чемпион Украины заключил сотрудничество с "Металлистом 1925". По итогам прошлого сезона "Атекс" понизился в классе и вылетел в Первую лигу.
В первый игровой день турнир откроется двумя матчами: "ЭМС-Подолье" в Виннице примет "Шахтер", а бронзовый призер "Колос" в пгт. Калиновка проэкзаменует "Мариуполь".
На воскресенье назначили две игры. Днепр-1" в 11:00 сыграет в родных стенах с "Пантерами". Часом позже "Динамо" начнет поединок в в Костополе с "Вересом". Закрывать тур в понедельник будут "Ладомир" и "Жилстрой-1" во Владимире-Волынском.
Поединок "Кривбасс" - "Ворскла" перенесен на 23 августа в связи с реконструкцией стадиона "Горняк" в Кривом Роге. К слову, в начале сентября эти две команды примут участие в Лиге чемпионов.
Также напомним, что победителем сезона 2022/23 в женской Высшей лиги стала полтавская "Ворскла".
Чемпионат Украины по футболу среди женщин 2023/24, 1-й тур
5 августа (суббота)
"ЭМС-Подолье" - "Шахтер" 11:00
"Колос" - "Мариуполь" 17:00
6 августа (воскресенье)
"Днепр-1" - "Пантеры" 11:00
"Верес" - "Динамо" 12:00
7 августа (понедельник)
"Ладомир" - "Жилстрой-1" 12:00
23 августа (среда)
"Кривбасс" - "Ворскла" -
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