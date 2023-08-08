Испанский тренер Луис Кортес покинул женскую сборную Украины
Тренер заявил, что и-за широкомасштабного вторжения России реализация проекта стала невозможной
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Испанский тренер Луис Кортес покинул женскую сборную Украины, о чем он сообщил в соцсетях.
У тренера истекает срок контракта, который был рассчитан до конца августа.
УАФ пока что не делала никаких официальных заявлений.
В своем заявлении Кортес отметил, что у него была цель построить в Украине амбициозный проект, однако из-за широкомасштабного вторжения России его реализация стала невозможной.
Напомним, что испанец возглавлял женскую сборную Украины с ноября 2021 года. Под его руководством команда не прошла отбор на ЧМ-2023.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Мудрик с Челси в ТОП-4, сложные вызовы для Зинченко. Большое превью нового сезона АПЛ
- Китай заявил России, что будет придерживаться непредвзятой позиции касательно Украины
- Матчи Динамо и Днепра-1 в еврокубках, старт АПЛ, Испании и Франции. Расписание футбола на 7 - 13 августа
- Женский чемпионат. Победы Динамо, Шахтера и Днепра-1, и другие результаты
- Красотка дня. Фантастическая жена основного защитника Динамо, которая недавно подарила игроку сына. ФОТО
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн