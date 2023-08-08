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Испанский тренер Луис Кортес покинул женскую сборную Украины

Женский футбол
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Тренер заявил, что и-за широкомасштабного вторжения России реализация проекта стала невозможной

Испанский тренер Луис Кортес покинул женскую сборную Украины

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Испанский тренер Луис Кортес покинул женскую сборную Украины, о чем он сообщил в соцсетях.

У тренера истекает срок контракта, который был рассчитан до конца августа.

УАФ пока что не делала никаких официальных заявлений.

Читайте такжеСМИ: Кортес сообщил УАФ, что покинет женскую сборную Украины

В своем заявлении Кортес отметил, что у него была цель построить в Украине амбициозный проект, однако из-за широкомасштабного вторжения России его реализация стала невозможной.

Напомним, что испанец возглавлял женскую сборную Украины с ноября 2021 года. Под его руководством команда не прошла отбор на ЧМ-2023.

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СМИ: Кортес сообщил УАФ, что покинет женскую сборную Украины
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В статье: Женская сборная Украины по футболу Луис Кортес
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