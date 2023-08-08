Впервые в Украине женская команда получила собственного официального партнера

Впервые в истории Украины женская команда футбольного клуба получила собственного официального партнера.

Новичками в этой сфере стали ЖФК "Кривбасс" и сеть мультимаркетов Аврора, которые подписали годичное соглашение.

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Сотрудничество предполагает не только спонсорскую поддержку Авроры женского ФК "Кривбасс" в дебютном еврокубковом сезоне, но и программу социальной ответственности, которая в обоих общая – внедрять принцип равных возможностей для женщин и мужчин.

По словам сторон, они будут делать все, чтобы результаты сотрудничества были видны не только в рамках их структур, но и в Кривом Роге, на региональном уровне и в Украине в целом.

"Футбол – больше, чем игра, женский футбол – больше, чем «приложение» к мужскому, наше сотрудничество с Авророй – больше, чем партнерство. Это уже давно философия клуба – с момента создания ЖФК "Кривбасс" мы на равных развивали как основную мужскую, так и новую женскую команды. Теперь мы намерены в дальнейшем более комплексно и системно действовать в этом направлении, потому что теперь получили партнеров-единомышленников в этом направлении", - сказал вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин