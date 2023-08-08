  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женский футбол
  4. Впервые в Украине женская команда получила собственного официального партнера
В тренде

Впервые в Украине женская команда получила собственного официального партнера

Женский футбол
(1 голосов)

ЖФК Кривбасс будет сотрудничать с сетью мультимаркетов Аврора

Впервые в Украине женская команда получила собственного официального партнера

fckryvbas.com

Новина українською

Впервые в истории Украины женская команда футбольного клуба получила собственного официального партнера.

Новичками в этой сфере стали ЖФК "Кривбасс" и сеть мультимаркетов Аврора, которые подписали годичное соглашение.

Читайте такжеИспанский тренер Луис Кортес покинул женскую сборную Украины

Сотрудничество предполагает не только спонсорскую поддержку Авроры женского ФК "Кривбасс" в дебютном еврокубковом сезоне, но и программу социальной ответственности, которая в обоих общая – внедрять принцип равных возможностей для женщин и мужчин.

По словам сторон, они будут делать все, чтобы результаты сотрудничества были видны не только в рамках их структур, но и в Кривом Роге, на региональном уровне и в Украине в целом.

"Футбол – больше, чем игра, женский футбол – больше, чем «приложение» к мужскому, наше сотрудничество с Авророй – больше, чем партнерство. Это уже давно философия клуба – с момента создания ЖФК "Кривбасс" мы на равных развивали как основную мужскую, так и новую женскую команды. Теперь мы намерены в дальнейшем более комплексно и системно действовать в этом направлении, потому что теперь получили партнеров-единомышленников в этом направлении", - сказал вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин

По теме
yellow-arrow
Испанский тренер Луис Кортес покинул женскую сборную Украины
yellow-arrow
Женский чемпионат. Победы Динамо, Шахтера и Днепра-1, и другие результаты
yellow-arrow
Сегодня стартует новый сезон женского чемпионата Украины 2023/24
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Кривбас

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Roman Zett (Poltava)
08.08.2023 в 23:38
Интересно конечно, полтавский "мультимаркет" Аврора спонсирует криворожскую Кривбасску???
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде