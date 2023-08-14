Женский чемпионат. Динамо проиграло Днепру-1, победы Ворсклы и Кривбасса

В период с 12 по 14 августа были сыграны матчи 2-го тура женского чемпионата. "Шахтер" на своем поле не смог обыграть "Кривбасс". Криворожская команда вышла вперед на 20-й минуте встречи, однако пропустила гол в раздевалку. После перерывы соперницы обменялись голами. Финальную точку в данной встрече поставила футболистка "Кривбасса" Диана Белякова. "Шахтер" и вовсе мог проиграть с крупным счетом, если бы криворожанки реализовали пенальти на 84-й минуте. Итог 3:2 в пользу "Кривбасса".

"Верес" на выезде переиграл "Мариуполь". Ровенчанки сразу завладели преимуществом, которое вылилось в забитые мячи. В первом тайме в воротах мариупольчанок побывало два безответных мяча. Во второй половине встречи картина игры не изменилась. Гости поля забили еще четыре мяча и установили окончательный счет - 6:0. Хет-трик в свой актив записала Вероника Кузьмин.

"Динамо" в родных стенах не смогло одержать победу над "Днепром-1". Днепровская команда повела в счете уже на 4-й минуте усилиями Илоны Новосельской. До конца поединка результат на табло не изменился и арбитр зафиксировал минимальную победу гостей - 1:0.

"Ладомир" дома встречался с "ЭМС-Подолье". Хозяева поля активно начали поединок и воплотили свое преимущество в забитый мяч уже на 9-й минуте. Спустя 14 минут волынянки увеличили отрыв. Перерыв пошел на пользу гостям. На 57-й минуте винничанкам удалось отквитать один гол - отличилась Елена Марценюк. Впрочем, избежать разгрома не вышло. В самой концовке встречи "Ладомир" довел дело до логического завершения - 3:1.

"Колос" играл в гостях у "Ворсклы". Хозяйки поля со старта взяли инициативу в свои руки. На 19-й минуте отметилась Яна Калинина. До конца первой половины игры голов зрители больше не увидели. После перерыва полтавчанки увеличили отрыв - своим шансом воспользовалась Вероника Андрухив. "Колос" перевернуть ход поединка так и не смог. Как следствие, 2:0 в пользу полтавской команды.

"Жилстрой-1" на домашнем стадионе встречался с "Пантерами". Первыми вышли вперед хозяева. Харьковчанки забили свой гол уже на 31-й минуте встречи усилиями Надии Хаванской. На перерыв соперницы ушли при минимальном преимуществе команды Владимира Пятенко. Уже под занавес противостояния "Жилстрой-1" закатил еще два мяча и установил окончательный счет на табло - 3:0.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин 2023/24, 2-й тур

12 августа (суббота)

"Шахтер" - "Кривбасс" 2:3

"Мариуполь" - "Верес" 0:6

13 августа (воскресенье)

"Динамо" - "Днепр-1" 0:1

"Ладомир" - "ЭМС-Подолье" 3:1

14 августа (понедельник)

"Ворскла" - "Колос" 2:0

"Жилстрой-1" - "Пантеры" 3:0