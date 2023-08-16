Жилстрой-1 попробует продлить успешную серию в матче с ЭМС-Подолье

Очередной тур высшей лиги Украины среди женских команд пройдет посреди недели. Отроется он в четверг поединком между "Вересом" и "Ворсклой". Ровенский клуб смотрится неуверенно - 2 матча и 1 победа. Полтавчанки пропускали первый тур, однако подтвердили свой статус триумфом над "Колосом" (2:0). Соперницы имеют по три зачетных пункта в своем активе. Лишь разница забитых и пропущенных мячей позволяет команде Натальи Зинченко занимать четвертую строчку.

"Днепр-1" на своем поле встретится с "Мариуполем". Для днепрянок хорошо складывается старт сезона. В минувшие выходные подопечные Елены Кудзиевой всухую обыграли киевское "Динамо". Благодаря этому они сейчас лидируют в таблице. Мариупольчанки подходят к этой встречи не в лучшем настроении. Коллектив с нулем очков находится пока на последнем месте.

"Кривбасс" сыграет домашний поединок с "Ладомиром". Волынянки и криворожанки демонстрируют оптимальную форму. В прошлом туре командам удалось обыграть своих оппоненток. Причем у криворожской команды есть еще игра в запасе. Посмотрим, кто же окажется сильнее в этой дуэли.

"Динамо" отправится в гости к "Пантерам". Как и уманчанки, киевлянки пребывают не в самом хорошем расположении духа. Команды во 2-м туре потеряли очки. Несмотря на это, у гостей чуть более удачно обстоят дела - 6 место и 3 пункта. Черкасский клуб располагается на 10-й позиции.

В четвертый игровой день между собой сойдутся "Колос" и "Шахтер". Обе команды в двух турах набрали равное количество очков. Идентичный баланс исходов матчей, но разная турнирная ситуация. Ковалевская команда преуспевает соперниц по разнице забитых мячей. Кто же одержит верх в этой встрече?

Закрывать программу тура будут в Виннице, где "ЭМС-Подолье" будет принимать "Жилстрой-1". Харьковчанки после победы над "Пантерами" (3:0) закрепились на второй строчке. А вот винничанкам повезло куда меньше. Поражение в двух стартовых турах. При чем пропускали они семь раз, а забивали лишь дважды. Так что хозяйкам будет непросто сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин 2023/24, 3-й тур

17 августа (четверг)

"Верес" - "Ворскла" 11:00

18 августа (пятница)

"Днепр-1" - "Мариуполь" 11:00

"Кривбасс" - "Ладомир" 17:00

19 августа (суббота)

"Пантеры" - "Динамо" 16:00

20 августа (воскресенье)

"Колос" - "Шахтер" 17:00

21 августа (понедельник)

"ЭМС-Подолье" - "Жилстрой-1" 12:00