В украинском футболе появилась первая китаянка

Женская команда "Кривбасса" объявила о подписании 23-летней китаянке Жу Менгди. Контракт рассчитан сроком на 1 год.

В Кривом Роге футболистка будет выступать под номером 23.

Жу Менгди играет на позиции вратарь. До "Кривбасса" защищала цвета китайского "Сичуань Вумэн". Неоднократно вызывалась в сборные Китая разных возрастных категорий: U-19, U-20.

"Мы подписали молодую и амбициозную игрока. С ее появлением в команде конкуренция среди голкиперов стала сильнее. Жу Менгди хорошо влилась в коллектив и хорошо проявила себя на тренировках. Уверен, что новичок хорошо проявит себя в "Кривбассе", - сказал тренер вратарей "красно-белых" Сергей Смородин.

К слову, Жу Менгди - первая китаянка в украинском футболе.