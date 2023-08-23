В украинском футболе появилась первая китаянка
Неожиданный вектор
Фото: fckryvbas.com
Женская команда "Кривбасса" объявила о подписании 23-летней китаянке Жу Менгди. Контракт рассчитан сроком на 1 год.
В Кривом Роге футболистка будет выступать под номером 23.
Жу Менгди играет на позиции вратарь. До "Кривбасса" защищала цвета китайского "Сичуань Вумэн". Неоднократно вызывалась в сборные Китая разных возрастных категорий: U-19, U-20.
"Мы подписали молодую и амбициозную игрока. С ее появлением в команде конкуренция среди голкиперов стала сильнее. Жу Менгди хорошо влилась в коллектив и хорошо проявила себя на тренировках. Уверен, что новичок хорошо проявит себя в "Кривбассе", - сказал тренер вратарей "красно-белых" Сергей Смородин.
К слову, Жу Менгди - первая китаянка в украинском футболе.
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