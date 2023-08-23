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В украинском футболе появилась первая китаянка

Женский футбол
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Неожиданный вектор

В украинском футболе появилась первая китаянка

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Женская команда "Кривбасса" объявила о подписании 23-летней китаянке Жу Менгди. Контракт рассчитан сроком на 1 год.

В Кривом Роге футболистка будет выступать под номером 23.

Жу Менгди играет на позиции вратарь. До "Кривбасса" защищала цвета китайского "Сичуань Вумэн". Неоднократно вызывалась в сборные Китая разных возрастных категорий: U-19, U-20.

"Мы подписали молодую и амбициозную игрока. С ее появлением в команде конкуренция среди голкиперов стала сильнее. Жу Менгди хорошо влилась в коллектив и хорошо проявила себя на тренировках. Уверен, что новичок хорошо проявит себя в "Кривбассе", - сказал тренер вратарей "красно-белых" Сергей Смородин.

К слову, Жу Менгди - первая китаянка в украинском футболе.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) женский футбол
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Источник:
fckryvbas.com

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