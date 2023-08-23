Женский чемпионат. Кривбасс и Ворскла победительницу не выявили

В среду, 23 августа, состоялся перенесенный матч 1-го тура чемпионата Украины среди женщин. Серебряный призер "Кривбасс" на своем поле принимал действующего чемпиона "Ворсклу".

Соперницы начали матч осторожно, присматриваясь к друг другу. В первом тайме до голов дело дело так и не дошло с обеих сторон. Из-за воздушной тревоги, объявленной на Днепропетровщине, поединок был приостановлен на 44-й минуте встречи.

После отбоя коллективы вернулись на поле и провели короткую разминку. Первая половина игры была доиграла, после чего команды поменялись сторонами на поле и сразу начали второй тайм.

Во второй 45-ти минутке, к сожалению, ни одной из команд не удалось открыть счет в поединке. Финальный свисток зафиксировал боевую ничью - 0:0.

К слову, уже совсем скоро "Кривбасс" и "Ворскла" начнут свои выступления в женской Лиге чемпионов. Полтавчанки сыграют с таллиннской "Флорой", а криворожанки будут противостоять французскому "Парижу". Игры пройдут 6 сентября.