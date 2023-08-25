Женская сборная Украины узнала место в обновленном рейтинге ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций обнародовала обновленный рейтинг национальных женских сборных, в котором украинская команда по-прежнему занимает 33-ю позицию.

Среди представителей УЕФА Украина находится на 22-м месте - 1642,32 балла. Добавим, что в первую тройку мирового реестра входят Швеция, Испания и США.

После публикации прошлого рейтинга наша женская сборная провела один контрольный матч - с Португалией (19) в Порту, в котором уступила - 0:2.

Напомним, уже в сентябре женская сборная Украины будет стартовать в Лиге наций. В квартете В3 ее соперниками являются Польша (30), Сербия (35) и Греция (62).