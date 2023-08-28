Футболистки Ворсклы забили 30 голов в кубковом матче

В понедельник, 28 августа, состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины среди женских команд "Атекс" - "Ворскла".

Полтавчанки считались явными фаворитками данной встречи и решили свои вопросы еще до перерыва. В первой половине встречи полтавская команда забила киевлянкам семнадцать безответных мячей.

Второй тайм мало чем отличался от первого. Подопечные Натальи Зинченко диктовали свои условия соперницам, зафиксировав крупную победу со счетом 30:0.

Интересно, что это не первый разгром "Ворсклы" над "Атексом". В минувшем сезоне в чемпионате полтавский коллектив отправил в сетку ворот киевлянок 23 гола. "Ворскла" стала чемпионом Украины, а "Атекс" вылетел из элитного дивизиона.

Также добавим, что в 1/4 финала Кубка Украины также прошли "Ладомир", "Колос", "Шахтер", "Динамо", "Днепр-1" и "Жилстрой-1". "Минай" и "Кривбасс" определят сильнейшую 24 сентября.

Кубок Украины-2023 среди женских команд. 1/8 финала

"Атекс" - "Ворскла" 0:30 (0:17)

Голы: Козлова, 4, 14, 19, 21, 38, Калинина, 8, 10, 16, 19, 42, Давиденко, 13, Андрухив, 25, 34, 37, 63,64, 68, 76, 89, Осипян, 41, 43, 45, 60, 62, 75, 88, Котик, 74, 85, Кульмагамбетова, 77.